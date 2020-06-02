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02.06.2020 12:12
Рубрика: Власть

Голосование по Конституции на дому будет бесконтактным

Текст: Галина Мисливская
Надомное голосование по поправкам в Конституцию будет проходить бесконтактным способом. О том, как планируется проводить эту процедуру, рассказала во вторник на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.

Для того, чтобы вызвать на дом членов УИК с переносным ящиком для голосования, заявление писать не потребуется - также из соображений минимизации контактов.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Каждый "надомник" получит пакет с бюллетенем, квиточком (бланком заявления), маской, перчатками, антисептической салфеткой и ручкой. Члены УИК в обязательном порядке будут выезжать по адресам в легких защитных халатах. Наблюдатели и СМИ также могут участвовать в этом процессе.

Саму процедуру глава ЦИК описала так: "Член УИК дезинфицирует дверь, звонок, ставит близко к двери ящик для голосования, на ручку двери вешает полиэтиленовый пакет, звоник в дверь и отходит на два метра. Человек открывет дверь, не выходит, с порога показывает паспорт, все удостоверяются, что это именно он, берет пакетик и уходит к себе, голосует, расписывается в квиточке. Не снимая маску и перчатки, открывает дверь, опускает бюллетень в ящик".

Если голосующий на дому не может передвигаться самостоятельно, то все действия за него совершает доверенное лицо.

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