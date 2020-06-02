Голосование по Конституции на открытом воздухе проведут в течение 6 дней

В день голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ 1 июля участки откроются только в помещениях участковых комиссий. А в предшествующие шесть дней возможна организация пунктов на открытом воздухе. Об этом рассказала во вторник на заседании Центризбиркома глава комиссии Элла Памфилова.

"В день голосования участки будут только в помещениях. Голосование вне помещения для голосования, в том числе на придомовых территориях, будет только в течение шести дней до дня голосования", - сказала она.

По словам Памфиловой, это нужно для того, "чтобы избежать разного рода сдвоений каких-то данных, чтобы у членов комиссий было время и возможность проверить все списки, чтобы не было никаких сомнений, что все честно, нет каруселей, двойного голосования".