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Голосовой ассистент Алиса научился рисовать картины

Текст:   Федор Казаков
02.06.2020,  
16:22

Голосовой помощник Алиса научился рисовать картины по абсолютно любому запросу пользователя. Об этом сообщила компания Яндекс в своём пресс-релизе.

Для использования новой функции нужно обновить приложение "Яндекс" или "Яндекс.Браузер" до последней версии и попросить Алису нарисовать конкретную вещь. Это может быть как конкретный пейзаж, так и что-нибудь абстрактное. Например, вот так выглядит "самоизоляция" по мнению Алисы.

Самоизоляция по мнению Алисы. Фото: Пресс-служба Яндекса

"Алиса создаёт изображения по запросу с помощью двух нейронных сетей. Одна из них была обучена на работах художников ХХ века и умеет генерировать картины. Другая нейронная сеть определяет, что на них изображено. Чтобы научить нейронную сеть сопоставлять смысловую близость изображения и слов, её обучали на поисковых запросах. Таким образом, Алиса всегда знает, какую картину предложить пользователю", - рассказали в Яндексе.

Яндекс отдельно подчёркивает тот факт, что это первый в мире голосовой помощник, способный рисовать картины по запросу.

Яндекс
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