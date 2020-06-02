У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Google показала новый Android 11. Что нового?

Текст:   Антон Благовещенский
02.06.2020,  
17:32
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Ряд владельцев смартфонов Google Pixel XL смогли перейти на бета-версию Android 11 и узнать о новых функциях новой операционной системы, которую планировалось представить 3 июня, пишет The Verge. Выход был отложен на неопределенный срок.

О чем рассказали эти счастливчики?

Во-первых, в меню, которое вызывается долгим нажатием кнопки питания, появились новые опции. Теперь там есть не только кнопки выключения и перезагрузки, но и кнопки создания скриншота и совершения экстренного звонка, а также функции управления умным домом.

Там же можно регулировать яркость и громкость, не двигая верхнюю шторку. Пользователь может добавить и свои значки. Вот как это выглядит.

Во-вторых, у иконок появились новые настраиваемые формы - теперь они могут быть не только круглыми.

В-третьих, в верхней шторке появилась возможность включать в нее не только стандартные значки, но и пульт управления музыкальным плеером.

Xiaomi выпустит четыре дешевых смартфона. Что о них известно

В-четвертых, в нижней части экрана появился быстрый доступ к часто используемым приложениям - он доступен в Pixel Launcher. В этом меню будут отображаться пять "предложенных" иконок - их список будет базироваться на активности самого пользователя.

гаджеты
Фото: Wargaming
World of Tanks выйдет на новом поколении консолей. Интервью к 10-летию игры 15:01
Яндекс.Маркет назвал самые обсуждаемые товары за 20 лет 13:44
Премиальный магистр уборки. Обзор пылесоса Ecovacs Deebot OZMO 950 29.05.2020
смартфоны
Фото: iStock
Поставки смартфонов в 1 квартале 2020 года упали на 20% 01.06.2020
Дешевый смартфон Samsung с гигантской батареей пришел в Россию. Цена 01.06.2020
Можно пользоваться. Обновление заметно улучшило смартфоны Samsung 29.05.2020
Google
Кнопочный телефон с Android-приложениями? Да! Обзор INOI 283K 26.05.2020
Найден способ сохранить полноценный Android на смартфонах Huawei 15.05.2020