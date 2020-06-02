Google показала новый Android 11. Что нового?

Ряд владельцев смартфонов Google Pixel XL смогли перейти на бета-версию Android 11 и узнать о новых функциях новой операционной системы, которую планировалось представить 3 июня, пишет The Verge. Выход был отложен на неопределенный срок.

О чем рассказали эти счастливчики?

Во-первых, в меню, которое вызывается долгим нажатием кнопки питания, появились новые опции. Теперь там есть не только кнопки выключения и перезагрузки, но и кнопки создания скриншота и совершения экстренного звонка, а также функции управления умным домом.

Там же можно регулировать яркость и громкость, не двигая верхнюю шторку. Пользователь может добавить и свои значки. Вот как это выглядит.

Во-вторых, у иконок появились новые настраиваемые формы - теперь они могут быть не только круглыми.

Screenshots of these 3 icon shapes pic.twitter.com/lU4kDkOZcV — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

В-третьих, в верхней шторке появилась возможность включать в нее не только стандартные значки, но и пульт управления музыкальным плеером.

В-четвертых, в нижней части экрана появился быстрый доступ к часто используемым приложениям - он доступен в Pixel Launcher. В этом меню будут отображаться пять "предложенных" иконок - их список будет базироваться на активности самого пользователя.