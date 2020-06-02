Обнаружено невероятно горячее гало Млечного Пути

Исследователи из Университета штата Огайо (США) в ходе онлайн-заседания Американского астрономического общества представили новое исследование гало Млечного Пути. По их мнению, оно оказалось гораздо горячее, чем считалось ранее.

Краткий отчет о работе опубликован на сайте университета. Исследователи утверждают, что нашу галактику окружает чрезвычайно горячее гало. Однако при этом оно по своим характеристикам, возможно, не уникально для галактик.

В предыдущей работе астрономы из того же Университета штата Огайо писали, что гало, окружающий Млечный Путь ореол, состоит из облаков пыли, газа и темной материи. Тогда же было обнаружено, что оно обладает экстремальными температурами.

Первоначальные расчеты показали, что в некоторых частях гало может нагреваться примерно до 10 миллионов градусов по Цельсию. Считалось, что это как минимум в 10 раз горячее, чем гало любой другой галактики.

Новое исследование хоть и не позволило проанализировать весь ореол нашей галактики, но показало, что экстремальные температуры могут присутствовать по всему гало, а не только в отдельных его частях.

На это указывают данные, полученные при помощи японского рентгеновского космического телескопа Suzaku. Он позволил проанализировать спектр от гало Млечного Пути в четырех различных направлениях. Этот анализ и подтвердил догадку о том, что ореол гораздо горячее, чем считалось до сих пор.

Кроме того, исследователи задались вопросом: могут ли подобные экстремальные температуры присутствовать в других галактиках? В качестве объекта для сравнения ученые выбрали галактику под названием NGC 3221. Она расположена на расстоянии около 200 миллионов световых лет от нас.

Эта галактика похожа на Млечный Путь по своей форме и размерам. Анализ показал, что окружающее ее гало является примерно таким же горячим, как гало Млечного Пути.