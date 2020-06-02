Максимальная цифровизация государственных сервисов и услуг - основной вектор "технологической" части Общенационального плана действий.

Цифровые решения продемонстрировали эффективность в условиях социального дистанцирования, говорит Евгений Ковнир, гендиректор организации "Цифровая экономика". Важно максимально использовать их потенциал при возвращении к привычной жизни.

Проект плана предусматривает создание единой платформы взаимодействия граждан и государства, цифровизацию здравоохранения, создание цифровой образовательной среды. Для бизнеса на портале госуслуг будет создана платформа для выдачи лицензий и разрешений. Изменения коснутся и судебной системы - в проекте плана обозначена проработка правовой базы для возможности проведения судов в режиме видеоконференций.

Кроме цифровизации услуг и сервисов в плане предусмотрена поддержка IT-отрасли - поддержка технологических стартапов и производителей инновационной продукции, в том числе в форме льготных кредитов и лизинга.

Прописанные в документе меры, по мнению Рената Лашина, исполнительного директора ассоциации "Отечественный софт", носят, скорее, общий характер. Вероятно, мероприятия будут конкретизированы после принятия плана профильными министерствами и ведомствами, говорит он.