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Рубрика: В мире

Информационные компании отложили мероприятия после событий в Минеапполисе

Компании Sony, Airbnb и Google откладывают мероприятия из-за трагедии в Миннеаполисе, сообщает агентство Bloomberg. На четвертое июня была назначена пресс-конференция, посвященная выходу игровой приставки Playstation 5. После произошедших событий, представители Sony сообщили и переносе презентации на более поздний срок.

Фото: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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"Google отложила презентацию новой операционной системы Android 11 для мобильных устройств, запланированную на третье июня. Оператор онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb также перенес встречу по вопросам перспектив туризма и путешествий на фоне пандемии коронавируса", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В Миннесоте и ряде других американских штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Власти сразу нескольких городов ввели комендантский час. К наведению порядка привлечена Национальная гвардия. Четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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