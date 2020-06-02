Информационные компании отложили мероприятия после событий в Минеапполисе

Компании Sony, Airbnb и Google откладывают мероприятия из-за трагедии в Миннеаполисе, сообщает агентство Bloomberg. На четвертое июня была назначена пресс-конференция, посвященная выходу игровой приставки Playstation 5. После произошедших событий, представители Sony сообщили и переносе презентации на более поздний срок.

"Google отложила презентацию новой операционной системы Android 11 для мобильных устройств, запланированную на третье июня. Оператор онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb также перенес встречу по вопросам перспектив туризма и путешествий на фоне пандемии коронавируса", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В Миннесоте и ряде других американских штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Власти сразу нескольких городов ввели комендантский час. К наведению порядка привлечена Национальная гвардия. Четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.