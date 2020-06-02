Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме подготовили законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Этот законопроект актуализирует те нормы, которые касаются дистанционной занятости.

Напомню, что глава, посвященная регулированию труда дистанционных работников, была внесена в Трудовой кодекс в 2013 году. Однако стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, цифровизация экономики и рынка труда потребовали пересмотра некоторых положений этой главы.

Отмечу, что необходимость ее изменения стала особенно актуальна во время пандемии коронавируса, когда число людей, работающих дистанционно, резко возросло. Если в начале года в удаленном режиме трудились только 2% работающих россиян, то сейчас дистанционно работают уже 16%, а в Москве и Санкт-Петербурге - почти 30%. По некоторым исследованиям, примерно четверть компаний после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, планируют оставить на удаленке не менее 20% сотрудников, сокращая свои расходы на содержание офисов и на оборудование рабочих мест.

О чем идет речь в подготовленном нами законопроекте?

Во-первых, предлагается законодательно предоставить сотрудникам, осуществляющим трудовую деятельность дистанционно, возможность работать из любого места, где есть интернет.

Во-вторых, с нашей точки зрения, необходимо осуществить максимальный переход на электронный документооборот и постепенно отказываться от дублирования документов на бумажных носителях.

В-третьих, мы планируем скорректировать основания для увольнения дистанционного работника, исключив норму о "других основаниях расторжения договора". Сегодня используются, например, такие основания, как "отсутствие у работодателя достаточного объема работы", "нецелесообразность дальнейшего сотрудничества", "изменение стратегии развития работодателя".

В-четвертых, на наш взгляд, следует разрешить людям, занятым надомным трудом, пользоваться трудовым договором о дистанционной работе.

В-пятых, предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников. Согласно многим исследованиям, число рабочих часов у людей, переходящих на постоянную или временную дистанционную занятость, увеличивается, в том числе из-за необходимости постоянного нахождения на связи с работодателем и коллегами. Было бы правильно зафиксировать право таких работников быть онлайн не круглосуточно и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. При острой производственной необходимости или в случае каких-либо происшествий работодатель, конечно, сможет потревожить работника, находящегося на удаленке, во время отдыха или в выходные и нерабочие праздничные дни. Однако привлечение к труду в нерабочее время будет оплачиваться как сверхурочная работа, то есть в повышенном размере.

Наконец, мы считаем необходимым предусмотреть в законодательстве возможность заключения такого трудового договора, по которому часть своих обязанностей работник сможет выполнять в офисе, а часть - дистанционно.

Во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел рабочее совещание, посвященное обсуждению предложенного законопроекта. Кроме депутатов фракции "Единая Россия" в Госдуме и руководства партии, в нем приняли участие представители правительства, Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей. В ходе обсуждения законопроекта участники совещания высказали ряд пожеланий и замечаний, которые мы обязательно учтем в дальнейшей работе над данным документом.