К основному лозунгу кампании по внесению поправок в Основной закон "Наша страна, наша Конституция, наше решение" добавился еще один - "Голосовать легко и безопасно". Именно этим руководствовалась Центральная избирательная комиссия при составлении нового порядка общероссийского голосования.

Элла Памфилова подробно рассказала о том, как теперь будет проходить голосование на дому. Фото: пресс-служба ЦИК

Прежняя версия этого документа была утверждена еще в марте, однако ситуация с коронавирусом потребовала внесения дополнений в правила голосования, чтобы минимизировать контакты между участниками голосования и, соответственно, риск распространения инфекции. Совместно с Роспотребназдором ЦИК разработал рекомендации, которые в ближайшее время поступят в регионы.

"С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании во вторник. Она подчеркнула, что главный приоритет "здоровье и сохранение жизни наших граждан". "Мы сделали акцент именно на этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было", - добавила председатель комиссии.

В ходе заседания было принято постановление о возобновлении подготовки к плебисциту, который днем ранее был указом президента РФ назначен на 1 июля. Кроме того, Центризбирком принял порядок проведения голосования на участках и за их пределами.

А в перерыве голосования журналистам показали, как это все будет работать на практике. В атриуме здания Центризбиркома построили макет участка, оборудованного по новым правилам. Вход и выход будут в разным местах, чтобы приходящие голосовать и покидающие помещение не пересекались.

На входе положат дезинфицирующие коврики и будут раздавать маски, перчатки, антисептики и ручки. Кроме того, каждому входящему измерят температуру бесконтактным градусником. Если она окажется повышенной, гражданину не откажут в его активном избирательном праве, но голосовать он будет в отдельном изолированном помещении.

Все остальные проголосуют почти так же, как обычно, за исключением нескольких деталей. Паспорт надо будет показать члену УИК с небольшого расстояния, давать в руки не рекомендуется. Подпись в списке избирателей граждане будут ставить сами, но своей ручкой или той, которую возьмут на входе.

На кабинках для голосования не будет шторок - это снизит количество поверхностей, к которым гражданин прикасается на участке. Чтобы не нарушалась тайна голосования, кабинка будет огорожена стенками с трех сторон.

Бесконтактность - один из главных принципов, которым руководствовался ЦИК при составлении порядка голосования. По этой причине решено отказаться от подомовых обходов, все информирование граждан будет вестись в СМИ и посредством наглядной агитации. Из тех же соображений отказались и от голосования по почте, хотя закон предоставляет такую возможность.

Но, пожалуй, самые большие изменения произошли в процедуре надомного голосования. Возможности для него существенно расширены, пригласить домой членов УИК с переносным ящиком сможет любой гражданин, причем без указания причины.

Саму процедуру глава ЦИК описала так: "Член УИК дезинфицирует дверь, звонок, ставит близко к двери ящик для голосования, на ручку двери вешает полиэтиленовый пакет, звонит в дверь и отходит на два метра. Человек открывает дверь, не выходит, с порога показывает паспорт, все удостоверяются, что это именно он, берет пакетик и уходит к себе, голосует, расписывается в квиточке (заявлении на голосование вне помещения участка. - Прим. "РГ"). Не снимая маску и перчатки, открывает дверь, опускает бюллетень в ящик".

Если гражданин не может выйти на порог, все процедуры совершит за него доверенное лицо.

Еще одна новая для российской избирательной системы процедура - голосование на придомовых территориях. Ею смогут воспользоваться УИКи в течение шести дней голосования, то есть с 25 по 30 июня. В основной день голосования - 1 июля - граждане могут прийти только на стационарные участки. Голосование на свежем воздухе будет организовано точно так же, как и в помещении УИК. Отсутствие стен, отметила Элла Памфилова, на соблюдение процедур не повлияет.

Элла Памфилова: Общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было

Как уже сообщалось, голосование пройдет в течение семи дней. Чтобы не допускать скопления граждан на участках, УИКи дадут рекомендации по дате и времени жителям конкретных домов. Но граждане вправе к ним не прислушаться и самостоятельно выбрать время голосования.

В течение всех семи дней голосования при всех процедурах на участках и за их пределами могут присутствовать наблюдатели и журналисты. Глава ЦИК пригласила всех желающих, особенно скептиков, принять участие в этом процессе. "Я еще раз обращаюсь ко всем критикам и скептикам, которые уже сразу - " Баба-яга против", я прошу всех разновидностей вот этих "баб-ежек" в гости к нам, - сказала Элла Памфилова. - "Не просто болтайте, приходите и убедитесь сами".

Тем временем

Павел Крашенинников: Дополнительного рабочего дня из-за выходного 1 июля "точно не будет"

Выходной 1 июля не станут компенсировать за счет дополнительного рабочего дня в следующем году. Об этом заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По указу президента РФ, 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Согласно принятому ранее закону, этот день должен стать выходным. "У меня почему-то несколько раз спрашивают - а если кто-то раньше проголосовал, то у него выходного не будет? - рассказал парламентарий. - Нет, этот выходной для всех: для тех, кто раньше проголосовал, кто пойдет голосовать и даже для тех, кто не пойдет голосовать". Дополнительного рабочего дня из-за выходного 1 июля "точно не будет", заверил он. Это прописано в законе о поправке, подчеркнул глава комитета. Депутат также уточнил, что в случае поддержки населением поправок они вступят в силу после президентского указа об их официальной публикации.