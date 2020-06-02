Аукцион солидарности среди спортсменов запустил гандболист "Нанта" из французской сборной Сирил Дюмулан. Он начал с себя - нашел несколько джерси и предложил приобрести их фанатам. Вырученные средства были направлены больницам. Почти сразу к акции присоединились футболист Жордан Верету и теннисист Эдуар Роже-Васслен.
Одна из самых громких и необычных историй связана с французским тренером Рейнальдом Денуэксом. Он выставил чемпионскую медаль сезона-2000/01. Закончилось все поразительно - болельщики собрали больше 13 тысяч евро, чтобы выиграть аукцион и вернуть награду Денуэксу.
Среди футболистов самый популярный лот - игровые майки. Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема выставил футболку "Королевского клуба" с автографом, чтобы помочь парижским больницам. Полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте расстался с майкой, в которой он сделал дубль в ворота "Ливерпуля" в недавнем матче плей-офф Лиги чемпионов.
Игроки мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих и Леон Горецка и вовсе запустили платформу под названием WeKickCorona (в переводе - "мы бьем корону"). Цель инициативы - собрать средства для благотворительных, социальных и медицинских организаций, борющихся с коронавирусом и помогающих пострадавшим от него. Футболисты внесли в фонд 1 миллион евро из собственных средств. Чуть позже к ним присоединился лучший бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски, пожертвовавший один миллион евро.
В том же аукционе, в котором продавали футболки Бензема и Льоренте, поучаствовал один из лучших биатлонистов в истории, завершивший недавно карьеру, Мартен Фуркад. Он продал желтую лидерскую майку за 12 200 евро. Но лот Фуркада уступил шлему горнолыжника Алексиса Пинтуро. Его оценили в 19 600 евро.
Не остаются в стороне от помощи в этот непростой период и российские спортсмены. К примеру, полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов пожертвовал двум подмосковным больницам деньги на борьбу с коронавирусом. А голкипер "Флориды" Сергей Бобровский решил поддержать сотрудников арены клуба, выделив на это дело 100 тысяч долларов.
Необычным образом поддержала своих болельщиков одна из самых популярных спортсменок мира Мария Шарапова. На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала свой номер, по которому любой человек мог ей написать. А чуть позже она в режиме видео отвечала на вопросы фанатов.
Получилось душевно: вместо запланированных изначально 45 минут Шарапова общалась с болельщиками на протяжении двух часов. Во время эфира Мария рассказала много занятных вещей о себе. Например, о том, что она обожает такос (традиционное блюдо мексиканской кухни, состоящее из кукурузной или пшеничной тортильи с разнообразной начинкой), из фастфуда предпочитает веганские бургеры и не понимает, как можно добавлять в пиццу ананасы. Мария также призналась, что из иностранных языков ей нравится португальский. А в верхней одежде она выбирает модный в наши дни бомбер.
Также Шарапова удивила своих болельщиков заявлением, что не смотрела популярный во всем мире сериал "Игра престолов". "Мне ближе драма "Остаться в живых", - сказала россиянка.
Еще Мария рассказала о самом сумасшедшем подарке, который она когда-либо получала. Экс-первая ракетка мира призналась, что однажды ей подарили... туалет.
- Это был один из тех шикарных японских туалетов", - сказала Шарапова.
Совет от звезды
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, как можно поддержать форму в условиях домашней изоляции. Загитова порекомендовала для питания овощи, фрукты, рыбу, а также приседания, отжимания и планку для поддержания физических кондиций. Как призналась Алина, она также много читает и смотрит фильмы. Фигуристка рекомендует смотреть картины о Гарри Поттере, "Титаник" и "Аватар". Для чтения она посоветовала "Подсознание может все!" Джона Кехо и учебники по биологии.