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Рубрика: Спорт

Звезды помогают

Как известные спортсмены лично принимают участие в борьбе с пандемией
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 119(8173)
Топовые спортсмены в период пандемии коронавируса не только поддерживают форму, но и помогают людям, оказавшимся в беде. Кто-то продает свои ценные вещи на аукционах и переводит деньги больницам, а кто-то просто находит время пообщаться с болельщиками и ответить на любые интересующие их вопросы.
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский пожертвовал 100 тысяч долларов на зарплаты сотрудников домашней арены клуба. Фото: Getty Images Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский пожертвовал 100 тысяч долларов на зарплаты сотрудников домашней арены клуба. Фото: Getty Images
Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский пожертвовал 100 тысяч долларов на зарплаты сотрудников домашней арены клуба. Фото: Getty Images

Аукцион солидарности среди спортсменов запустил гандболист "Нанта" из французской сборной Сирил Дюмулан. Он начал с себя - нашел несколько джерси и предложил приобрести их фанатам. Вырученные средства были направлены больницам. Почти сразу к акции присоединились футболист Жордан Верету и теннисист Эдуар Роже-Васслен.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Одна из самых громких и необычных историй связана с французским тренером Рейнальдом Денуэксом. Он выставил чемпионскую медаль сезона-2000/01. Закончилось все поразительно - болельщики собрали больше 13 тысяч евро, чтобы выиграть аукцион и вернуть награду Денуэксу.

Среди футболистов самый популярный лот - игровые майки. Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема выставил футболку "Королевского клуба" с автографом, чтобы помочь парижским больницам. Полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте расстался с майкой, в которой он сделал дубль в ворота "Ливерпуля" в недавнем матче плей-офф Лиги чемпионов.

Игроки мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих и Леон Горецка и вовсе запустили платформу под названием WeKickCorona (в переводе - "мы бьем корону"). Цель инициативы - собрать средства для благотворительных, социальных и медицинских организаций, борющихся с коронавирусом и помогающих пострадавшим от него. Футболисты внесли в фонд 1 миллион евро из собственных средств. Чуть позже к ним присоединился лучший бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски, пожертвовавший один миллион евро.

В том же аукционе, в котором продавали футболки Бензема и Льоренте, поучаствовал один из лучших биатлонистов в истории, завершивший недавно карьеру, Мартен Фуркад. Он продал желтую лидерскую майку за 12 200 евро. Но лот Фуркада уступил шлему горнолыжника Алексиса Пинтуро. Его оценили в 19 600 евро.

Не остаются в стороне от помощи в этот непростой период и российские спортсмены. К примеру, полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов пожертвовал двум подмосковным больницам деньги на борьбу с коронавирусом. А голкипер "Флориды" Сергей Бобровский решил поддержать сотрудников арены клуба, выделив на это дело 100 тысяч долларов.

В период пандемиии Мария Шарапова не только успевала заниматься собственным бизнесом, но и отвечала на вопросы болельщиков в социальных сетях. Фото: istagram.Com/mariasharapova

Необычным образом поддержала своих болельщиков одна из самых популярных спортсменок мира Мария Шарапова. На своей странице в "Инстаграм" она опубликовала свой номер, по которому любой человек мог ей написать. А чуть позже она в режиме видео отвечала на вопросы фанатов.

Получилось душевно: вместо запланированных изначально 45 минут Шарапова общалась с болельщиками на протяжении двух часов. Во время эфира Мария рассказала много занятных вещей о себе. Например, о том, что она обожает такос (традиционное блюдо мексиканской кухни, состоящее из кукурузной или пшеничной тортильи с разнообразной начинкой), из фастфуда предпочитает веганские бургеры и не понимает, как можно добавлять в пиццу ананасы. Мария также призналась, что из иностранных языков ей нравится португальский. А в верхней одежде она выбирает модный в наши дни бомбер.

Также Шарапова удивила своих болельщиков заявлением, что не смотрела популярный во всем мире сериал "Игра престолов". "Мне ближе драма "Остаться в живых", - сказала россиянка.

Еще Мария рассказала о самом сумасшедшем подарке, который она когда-либо получала. Экс-первая ракетка мира призналась, что однажды ей подарили... туалет.

- Это был один из тех шикарных японских туалетов", - сказала Шарапова.

Совет от звезды

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, как можно поддержать форму в условиях домашней изоляции. Загитова порекомендовала для питания овощи, фрукты, рыбу, а также приседания, отжимания и планку для поддержания физических кондиций. Как призналась Алина, она также много читает и смотрит фильмы. Фигуристка рекомендует смотреть картины о Гарри Поттере, "Титаник" и "Аватар". Для чтения она посоветовала "Подсознание может все!" Джона Кехо и учебники по биологии.

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