Как колледжи будут принимать абитуриентов в 2020 году

Что в нем говорится?

- Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа;

- Прием документов на очную форму обучения по программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и/или психологических качеств, завершается 15 августа;

- При наличии свободных мест прием на очную форму обучения продлевается до 25 ноября;

- Сроки приема документов на очно-заочную форму обучения организация устанавливает самостоятельно.

Заявление выпускник сможет подать несколькими способами: по обычной "бумажной" почте, по электронной почте или через собственную информационную систему колледжа, его сайт (если на нем есть такой функционал). Еще один вариант - через региональные порталы государственных и муниципальных услуг.

И еще важный момент: если при приеме нужен не только школьный аттестат, но и, например, оценка творческое испытание, которое проводит сам колледж, то в приказе есть на этот счет отдельный пункт.

- Организация сама определит форму такого вступительного испытания. Но - обязательно - с использованием дистанционных технологий, позволяющих педагогам на расстоянии оценить у поступающего "наличие определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, необходимых для обучения по программе".

Напомним, в этом году у выпускников 9-го класса ОГЭ отменяется. Ребята получат аттестаты совсем скоро - до 15 июня, без каких-либо дополнительных экзаменов - только по школьным оценкам.