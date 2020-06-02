Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр культуры Ольга Любимова внесли ясность в сроки открытия культурных учреждений в стране после пандемии. Так, музеи готовы будут впустить первых посетителей в середине июля, а театры - в сентябре.

На брифинге в правительстве Чернышенко сообщил, что возвращение к привычной жизни будет происходить "с четким соблюдением мер безопасности", а конкретные даты открытия учреждений культуры в каждом регионе будут свои.

"Кинотеатры смогут заработать в середине июля. Там предусмотрена особая рассадка", - отметил вице-премьер. К тому же времени предполагается, что свои двери откроют и музеи.

- Для того чтобы музей запустился, нам нужно сейчас полтора месяца. Мы немного повременим с групповыми экскурсиями и сфокусируемся на приеме индивидуальных посетителей, - подчеркнула Ольга Любимова.

Министр обратила внимание, что прежде, чем открыть выставочные залы, необходимо продезинфицировать все помещения, сделать зонирование пространства, расставить санитайзеры в каждом зале и организовать потоки туристов так, чтобы было возможным соблюдать дистанцию.А театры и концертные залы снимут ограничения в числе последних. Репетиции начнутся в августе.