Серьезное падение деловой активности из-за пандемии заставило власти серьезно усилить работу по стимулированию инвестиций. Планируется в том числе вскоре завершить создание механизма защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК) и расширить активность частных инвесторов.

Такие меры перечислены в проекте Общенационального плана действий.

Государство посодействует росту долгосрочных сбережений населения и созданию "длинных" денег для экономики за счет расширения продаж "народных" облигаций (ОФЗ-н) - предполагается, что их можно будет купить через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Кроме того, будет завершена работа по созданию финансовых онлайн-супермаркетов - маркетплейсов.

Создание механизма СЗПК (через него изначально планировалось привлечь более 30 трлн рублей в экономику) также будет вскоре завершено и поддержит крупные инвестпроекты. Он должен стать своего рода "инвесткодексом", призванным дать крупным внутренним инвесторам гарантии неизменности базовых условий.

Цитата

Антон Силуанов, министр финансов:

"Низкий уровень инвестиций - один из основных сдерживающих факторов для экономического роста".