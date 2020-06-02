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02.06.2020 20:00
Рубрика: Экономика

Инвестиции перезапустят

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Серьезное падение деловой активности из-за пандемии заставило власти серьезно усилить работу по стимулированию инвестиций. Планируется в том числе вскоре завершить создание механизма защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК) и расширить активность частных инвесторов.

Такие меры перечислены в проекте Общенационального плана действий.

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Государство посодействует росту долгосрочных сбережений населения и созданию "длинных" денег для экономики за счет расширения продаж "народных" облигаций (ОФЗ-н) - предполагается, что их можно будет купить через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Кроме того, будет завершена работа по созданию финансовых онлайн-супермаркетов - маркетплейсов.

Создание механизма СЗПК (через него изначально планировалось привлечь более 30 трлн рублей в экономику) также будет вскоре завершено и поддержит крупные инвестпроекты. Он должен стать своего рода "инвесткодексом", призванным дать крупным внутренним инвесторам гарантии неизменности базовых условий.

Цитата

Антон Силуанов, министр финансов:

"Низкий уровень инвестиций - один из основных сдерживающих факторов для экономического роста".

Экономика Финансы Инвестиции Власть Работа власти Правительство Минфин

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