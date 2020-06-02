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02.06.2020 17:24
Рубрика: Общество

Вирус, я тебя знаю

Российские ученые разрабатывают вакцину, у которой нет аналогов в мире
Текст: Юрий Медведев
Какие секреты при создании вакцины ученые никогда не расскажут? Кто первым нанесет решающий удар по вирусу? Как максимально усилить иммунный ответ? Об этом корреспондент "РГ" беседует с заместителем директора Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН, доктором химических наук Иваном Смирновым.
В мире разрабатывается более 100 вакцин, некоторые уже на стадии клинических испытаний. Фото: GettyImages В мире разрабатывается более 100 вакцин, некоторые уже на стадии клинических испытаний. Фото: GettyImages
В мире разрабатывается более 100 вакцин, некоторые уже на стадии клинических испытаний. Фото: GettyImages

Иван Витальевич, в мире настоящая гонка за новой вакциной. Одни ученые делают упор на традиционные "живые", другие - на новейшие рекомбинантные. Почему такая разноголосица?

Иван Смирнов: В любой вакцине надо соблюдать несколько условий, порой взаимоисключающих. Например, скорость создания и безопасность. Самый быстрый способ традиционный - получить вакцину от живых ослабленных вирусов. Но он и наиболее опасный. При определенных условиях эффект может быть ровно противоположный: вместо помощи вы человека заразите. Поэтому многие лаборатории работают над принципиально иным видом вакцин - рекомбинантными. Главное их преимущество - они вообще не могут заразить.

Фото: iStock
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Это те самые природоподобные вакцины, о которых столько говорят?

Иван Смирнов: Совершенно верно. Точнее их назвать вирусоподобными. Ведь что такое вирус? Шарик, на его поверхности расположены белки, а внутри - оболочка без внутренней начинки. Она повторяет природный вирус, но без генетической информации. Поэтому и не может заразить. В мире уже есть много рекомбинантных вакцин, созданных на основе самых разных вирусоподобных частиц. На таком принципе мы сейчас разрабатываем вакцину против коронавируса. Это гибрид из белков вируса гепатита В и фрагментов белков коронавируса. Подчеркну: берутся не все его белки, а только наиболее специфические для этой болезни.

Как выглядит такая конструкция?

Иван Смирнов: Вирус гепатита используется как своеобразная платформа, на которую сажаем фрагменты белка вируса. И все это отправляется в клетки человека. Там эту конструкцию встречает иммунитет, начинает на этого чужака реагировать, вырабатывая антитела. И когда в следующий раз вирус с такими же фрагментами белка попадет в организм, то иммунитет уже хорошо помнит, что это опасно. И даст ответ.

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Почему вы взяли вирус именно гепатита В?

Иван Смирнов: При выборе важны несколько факторов. Скажем, платформа должна работать как усилитель иммунного ответа. Дело в том, что сам белок вируса, по наводке которого иммунитет его распознает, для роли стимулятора отпора мало подходит. На него иммунитет дает слабый ответ. И ученые идут на хитрость: подключают сильную платформу. В нашем случае - вирус гепатита В. С ним мы уже работали. Создана вакцина на основе такой платформы, одобренная к применению против одной из опасных инфекций.

Вы разрабатываете еще одну вакцину, у которой нет аналогов в мире. В чем ее суть?

Иван Смирнов: Мы объединили два подхода: применение вирусоподобных частиц и ДНК-вакцины. В чем суть последней? Иммунитет может распознать чужака разными способами. Один из них - реакция на белок вируса. О чем мы уже говорили. ДНК-вакцина работает иначе. Она искусственно вводится внутрь клетки и выпускает там свой генетический аппарат. В клетке начинает нарабатываться большое количество специфических белков вируса, а уже на них иммунитет производит антитела. Так вот, мы впервые совместили две технологии. Фрагменты ДНК, которые кодируют белки вируса, и сами эти белки объединили и упаковали в очень маленькие шарики - липосомы. Поскольку наша клетка имеет похожий липосомный слой, который отделяет ее внешнюю среду от внутренней, то липосома легко проникает внутрь клетки, вводя туда и белок чужака и его ДНК. Такое сочетание намного усиливает иммунный ответ. Что является главной задачей любой вакцины.

Вакцины сконструированы. Впереди доклинические испытания, в том числе на трансгенных мышах

На какой стадии создание ваших вакцин?

Иван Смирнов: Первые результаты ожидаем в середине лета. Вакцины сконструированы. Впереди разные доклинические испытания, в том числе и на трансгенных мышах. Их создают специально, так как для обычных мышей этот вирус не опасен. Проверка на таких животных ожидается к середине осени. Если все пройдет нормально, перейдем к клиническим испытаниям.

Между учеными идет обмен информацией? Президенты академий к этому призывают.

Иван Смирнов: О работах коллег ученые узнают в основном из публикаций. Например, можно прочитать, что вызывает иммунный ответ, а что нет, каковы результаты доклинических и клинических испытаний. Но как конкретно выглядит та или иная вакцина - секрет. И это нормальная ситуация. Секрет лекарств никто не раскрывает.

Справка "РГ"

В мире разрабатывается более 100 вакцин против коронавируса. Около десяти уже вышли на стадию клинических испытаний. Еще никогда ученым не приходилось работать в такой спешке, поэтому очень сложно сказать, когда начнется широкое применение вакцин. Большинство экспертов считают, что они станут доступными к середине 2021 года, примерно через 12-18 месяцев после начала в марте вспышки COVID-19 в Китае.

Общество Наука Общество Здоровье Научный подход с Юрием Медведевым

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