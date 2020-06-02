Этим летом начнут действовать обновленные субсидии для экспортеров - на сертификацию и омологацию, а также на транспортировку продукции.

В проекте плана по восстановлению экономики обозначена цель вернуть несырьевой неэнергетический экспорт к ежегодному росту в 5% к концу 2021 года.

Для этого разработаны меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности, напоминают в минпромторге. Так, уже разработаны правила частичной компенсации затрат экспортеров на сертификацию и омологацию (доработку для внешних рынков) продукции. Кроме того, расширены возможности получения транспортной субсидии - экспортеры, которые не попали в реестр на ее получение на 2020 год, могут сделать это сейчас. В работе документы по либерализации валютного и таможенного контроля.

5% составит рост несырьевого неэнергетического экспорта к концу 2021 года

Немаловажным направлением станет цифровизация экспортной деятельности - запуск сервиса "одного окна" на базе Российского экспортного центра и возможность проведения электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Кроме того, проект плана предусматривает улучшение инфраструктуры автомобильных дорог около пунктов пропуска. Большинство мер, предусмотренных проектом плана восстановления экономики, будут реализованы в 2020 году.