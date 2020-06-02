Какой урок преподала пандемия здравоохранению

Развитие и итоги пандемии коронавируса нового типа, несомненно, будут еще долго изучать, анализировать разные ее аспекты, строить предположения. Но ее главный экзамен для систем здравоохранения разных стран, как и для их обществ, уже состоялся. И не все сдали его успешно.

Об уроках пандемии для российского здравоохранения "РГ" рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова, академик РАН Николай Брико.

Николай Иванович, на первом этапе организации противоэпидемической работы наше здравоохранение столкнулось с большими вызовами. Что было самым сложным?

Николай Брико: Пандемия войдет в нашу историю как событие чрезвычайное и как серьезная угроза общественному здоровью. Безусловно, надо проанализировать все аспекты организации противоэпидемической работы и сделать выводы. Вначале мы столкнулись с рядом сложностей, так как мало знали о свойствах нового вируса, о том, как он распространяется.Тогда мы ориентировались на предшествующие эпидемии коронавируса - SARS 2002-2003 годов, MERS2012 года. Но масштаб тех эпидемий был значительно меньше. На этот раз перед нами встала задача создать необходимый коечный фонд, для чего потребовалось быстро перепрофилировать многие стационары.

К сожалению, после модернизации здравоохранения в последние годы инфекционная служба значительно сократилась. С нее требовали, чтобы эти койки не простаивали, окупались, хотя инфекционная служба должна финансироваться из бюджета. Потребовалось не просто перепрофилирование, но и жесткое соблюдение необходимых противоэпидемических требований - наличие боксов, специальная дезинфекция, утилизация медицинских отходов. В ряде медицинских организаций просто не было материально-технического состояния, которое позволило бы все это осуществить в полной мере. Не было, например, специальных боксов для изоляции зараженных, санпропускников для персонала, возникали проблемы с камерной дезинфекцией, поскольку сеть дезстанций также была сокращена.

Во многих регионах не хватало и средств индивидуальной защиты медиков.

Николай Брико: Да, на первом этапе во многих регионах и даже в Москве не хватало респираторов, защитных очков, лицевых щитков, специальных костюмов. Из-за дефицита респираторов, которые обеспечивают надлежащую степень защиты, использовали медицинские маски, которые ее не гарантируют. Не хватало госпитальных эпидемиологов, которые отвечают за безопасность медорганизаций в условиях эпидемии. Тестирование врачей было недостаточным.

Наконец, выявился и ряд субъективных факторов - отсутствие у врачей навыка сортировки больных, работы в средствах индивидуальной защиты, и не только работы - даже их снятие требует соблюдения особых правил. У персонала отсутствовала настороженность, зато наблюдалась недооценка ситуация, возникали колоссальные нагрузки - люди работали по 12 часов и больше, а при этом бдительность и контроль ситуации снижаются. Это и привело к тому, что были случаи заражения медиков. Но в течение первых недель все эти моменты удалось урегулировать.

На самом деле, столь масштабной мобилизации здравоохранения в кратчайшие сроки я припомнить не могу. Когда было нечто подобное?

Николай Брико: Наверное, что-то подобное было при вспышке натуральной оспы в 1960 году - тогда за 10 дней вакцинировали всю Москву и Московскую область, выявили всех больных и контактных. Была еще повышенная готовность при гриппе в сезон 2009-2010 годов, его называли птичьим, но на самом деле это был новый вирус - тройной реассортант птичьего, свиного и человеческого гриппа. Но нынешняя ситуация не идет ни в какое сравнение с теми. Она стала жестким испытанием, но, как показывает реальность, инфекционная и санитарно-эпидемиологическая служба с ним с честью справилась.

Наше здравоохранение выбрало свою стратегию в борьбе с вирусом. Чем она отличается от других стран?

Николай Брико: В борьбе с серьезной эпидемией есть три подхода - пассивный, запаздывающий и опережающий. Пассивный - это когда все пускают на самотек и особых ограничительных мер не предпринимают. Так поступили в Швеции, Индии, странах Африки и Латинской Америки, где акцентировали все ограничительные меры только на пожилых людях.

Запаздывающий тип реакции продемонстрировали страны Ближнего Востока, США, Великобритания, Италия, Испания и некоторые другие страны Европы. Недавно министр здравоохранения США даже публично признал, что если бы они начали необходимые мероприятия на 2 недели раньше, то спасли бы жизнь половины умерших. Мы же выбрали опережающую реакцию, как сделали Сингапур, Тайвань, Южная Корея.

Начали проводить ограничительные мероприятия и готовить коечный фонд, когда в Китае эпидемия только начала развиваться. Именно поэтому нам удалось срезать пик эпидемического подъема, сделать его плавным и своевременно оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался - у нас хватило и коек, и отмобилизованного персонала.

Но ведь тогда еще невозможно было предсказать сценарий, по которому пойдет пандемия, чем вы руководствовались?

Николай Брико: Классическая основа профилактики любой эпидемии - изоляционно-ограничительные мероприятия. К сожалению, на первых порах понимания этого у населения тоже не было. Нужно было создать резервы, и это придало нам уверенность, что справимся. И вы правы, мобилизовалось отечественное здравоохранение в чрезвычайно короткое время. Профилактическое направление, основы которого заложены еще первым наркомом здравоохранения России Николаем Семашко, централизованный характер управления здравоохранением позволили успешно реализовать необходимый комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Не сомневаюсь, что общество еще воздаст должное нашей системе здравоохранения, всем медикам. Но хватило ли подготовки у врачей, которые были переведены в дополнительные инфекционные стационары?

Николай Брико: На первых порах, конечно, подготовки у врачей других специальностей, которых привлекали в ковидные госпитали, не хватало. Стояла задача разработать специальные программы для их обучения. Сеченовский университет в этом плане провел большую работу. В частности,сотрудники нашей кафедры по заданию Минздрава РФ быстро подготовили краткий 36-часовой курс по коронавирусу, который все врачи и средний персонал должны были прослушать, прежде чем приступать к работе. Его разместили на сайте непрерывного медицинского образования. Это был важнейший шаг в борьбе с пандемией.

Нуждаются ли сейчас в дополнении или переработке проводимые в медицинских вузах курсы по инфекционным заболеваниям?

Николай Брико: Конечно! Мало того, нуждается в переработке и дополнении федеральный государственный образовательный стандарт по специалитету - и мы это обязательно сделаем. Более того, мы в Сеченовском университете уже провели обучение всех ординаторов и аспирантов по той же 36-часовой программе. Итоговая государственная аттестация, первичная аттестация, после дипломная подготовка - во все эти этапы также должны быть включены вопросы, связанные с обеспечением эпидбезопасности в медицинских организациях.

Мне даже кажется, что нужно увеличить объем преподавания по эпидемиологии и инфекционным болезням в медвузах, включая ординатуру и аспирантуру, в высшем сестринском образовании - бакалавриате.Но требуются и условия для обучения - симуляционные центры, где отрабатывается практические навыки. Неслучайно наш ректор Петр Витальевич Глыбочко в самом начале пандемии сориентировал преподавателей именно на практическую сторону обучения по этим проблемам. Но создание таких центров требует средств, а медицинская промышленность должна выпускать макеты и симуляторы высокой степени натурализации, чтобы мы могли использовать их в учебном процессе.

Нужна ли, по вашему мнению, дополнительная подготовка профессорско-преподавательскому составу медицинских вузов по этой проблематике?

Николай Брико: Конечно! Чтобы учить, нужно самому хорошо разбираться в этих вопросах. И опять же, в нашем университете все преподаватели уже обучены по той же 36-часовой программе. И мы будем эту программу продолжать.

Но не сгущаем ли мы краски - возможно, нынешняя пандемия не повторится, как до сих пор не повторилась испанка?

Николай Брико: Эпидситуация в мире нестабильна, и мы должны быть подготовлены не только к возможному повторению эпидемий коронавируса. Для любых инфекций никаких границ нет, особенно в нынешних условиях, когда весь мир мобилен. По данным международной организации авиаперевозок, в 2018 году по миру путешествовали 4,3 миллиарда человек- половина населения Земли! В нашей стране за год выезжали за границу 30 миллионов, ик нам приезжали миллионы - опасность заноса любых инфекций вполне реальна.

Многие люди за последние месяцы впервые услышали, что надо тщательно мыть руки после посещения магазина, парикмахерской, транспорта и т.д. А какие еще коррективы должны быть внесены в санитарное просвещение населения?

Николай Брико: Мне кажется, в последнее время люди просто недооценивают опасность инфекционных болезней. А ведь на самом деле микробы и вирусы ответственны за широкий спектр заболеваний, включая онкологические, аутоиммунные и многие другие.

Очень популярны отказы от прививок, люди, которые выступают против вакцинации, имеют огромную аудиторию в интернете. А СМИ по большей части молчат, в телепрограммах эти вопросы почти не поднимаются. Вот 8 мая было ровно 40 лет, как мир живет без оспы. Но победили ее исключительно благодаря вакцинации. А от не менее опасного полиомиелита мы продолжаем вакцинировать, хотя в нашей стране его давно нет. Но он остался в Пакистане, Афганистане - и оттуда его занос в любую страну мира вполне возможен.

То есть это иллюзия, что с инфекционными заболеваниями покончено и бояться их не надо?

Николай Брико: Увы, даже медицинские работники подчас недооценивают риски инфекций, а к ним необходима постоянная настороженность. Раньше была система санпросвета, сейчас этим, по идее, должны заниматься центры здоровья, но занимаются ли на практике - это большой вопрос. Инфекции всегда рядом с нами, не стоит забывать об этом всем - и врачам, и вообще любому человеку. А методы профилактики просты и понятны - личная гигиена, чистота в помещениях, проветривание, здоровый образ жизни, своевременная вакцинация детей и взрослых. Тогда никакие бактерии и вирусы не будут страшны. Это еще один урок пандемии, который усвоить нужно всем.