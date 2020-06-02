Каждый пятый россиянин посещал виртуальный музей

Московские театры, как прогнозируют в Минкультуры РФ, откроются не раньше сентября, музеи рассчитывают заработать раньше, с середины июля. Для всех учреждений культуры будут прорабатываться меры безопасности - ограничение посетителей, соблюдение социальной дистанции и т.д. Пока же россияне продолжают жить "виртуальной" культурной жизнью.

Майский опрос ВЦИОМ показал, что среди россиян, имеющих доступ к интернету, каждый пятый посещал виртуальный музей, причем в карантинные месяцы таких поклонников искусства стало больше. Среди интересов соотечественников лидирует история - такими музея интересуются 47% опрошенных. На втором месте - художественные музеи (40%). Треть россиян любят технические музеи, четверть - естественнонаучные и краеведческие.

Больше всего россиян хотели бы виртуально посетить Эрмитаж, также в лидерах Третьяковская галерея, Пушкинский музейи Русский музей. Среди зарубежных музеев с большим отрывом лидирует Лувр. Если забить название музея в поисковик, одна из выпадающих строк - "виртуальная экскурсия на русском". На официальном сайте Лувра такой не нашлось, зато есть план на русском языке. Довольно много материала на английском - например, подборка видео.

Точно не возникнет проблем с языком в проекте #ТретьяковкаДома, который продолжает Третьяковская галерея. Он объединяет онлайн-лекции научных сотрудников музея, экскурсии по постоянной экспозиции, концерты и кинопоказы. Чтобы быть в курсе всех онлайн-проектов музея, можно подписаться на специальную рассылку. Из нее же можно будет узнать, когда экспозиция вновь откроется для посетителей.

Недавно музей запустил любопытный проект "Третьяковка от первого лица" - о людях, которые работают в галерее. Кураторы и хранители, реставраторы и научные сотрудники рассказывают, из чего состоит их работа. Из первых уст можно узнать об отделах, о существовании которых многие и не подозревают. В проекте уже вышли рассказыначальника службы развития малых музеев Третьяковской галереи Татьяны Гафар, заведующего отделом комплексных исследованийЮлиана Халтурина и других.

Музей русского импрессионизма принял решение продлить выставку "Юрий Анненков. Революция за дверью" до 23 августа. Как отмечают в музее, из-за пандемии первая ретроспектива известного портретиста, художника театра и книжного иллюстратора успела проработать всего месяц вместо запланированных трех. На выставке собрано более 150 произведений из ведущих музеев и частных собраний России и Франции, включая три работы из Центра Помпиду в Париже.

А пока музей предлагает онлайн-программу. Например, недавно можно было послушать лекцию директора музея Юлии Петровой "Что такое русский импрессионизм" - поклонники этого направления искусства могли узнать, как современники воспринимали покупку Павлом Третьяковым первых импрессионистических полотен, как повлиял на Константина Коровина Клод Моне и т.д. Запись лекции есть на youtube-канале музея.

Послушать аудиоспектакли в исполнении выдающихся советских актеров можно благодаря проекту "Книга в ухе". Среди чтецов - Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Иннокентий Смоктуновский, Юрий Яковлев и многие другие. Выбирать можно произведения самых разных жанров: есть, например, "Молодая гвардия" (читает Вячеслав Тихонов), "Овод" (читают Георгий Тараторкин, Алина Покровская и другие), "Бегущая по волнам" (читают Михаил Козаков, Сергей Юрский, Екатерина Райкина и другие).

В проекте представлены и книги - фантастика и фэнтези, детективы, мемуары, бизнес-литература, классика, приключения. Искать можно как по авторам, так и по исполнителям.

Московская государственная филармония продолжает свой проект "Домашние сезоны" и проводит онлайн-трансляции из Концертного зала им.Чайковского. Чтобы получить доступ к виртуальному залу, нужно зарегистрироваться на сайте. В программе как записи уже прошедших концертов, так и показ в прямом эфире выступлений, которые специально для проекта устраивают в пустом зале без зрителей.

Например, 11 июня Макс Эмануэль Ценчичи Юлия Лежнева исполнят оперу Вивальди"Неистовый Роланд". А 4 июня покажут трансляцию концерта 2018 года:пианисты Николай Луганский и Вадим Руденко исполняют произведения Равеля, Рахманинова и Аренского.

В рамках программы фестиваля Context. DianaVishneva и посольства Израиля в России проходят онлайн-классы "Российские хореографы в израильском танцевальном контексте".Необходима предварительная регистрация, трансляции проходят в приложении Zoom и паблике фестиваля в Facebook.

Тем, кто вдохновился недавним успешным запуском космического корабля CrewDragon, понравятся путешествия во Вселенную - прямо из своего компьютера. Благодаря проекту SpaceEngine можно путешествовать от звезды к звезде и от галактики к галактике, изучать пейзажи других планет и приземляться на них, наблюдать небесные явления. Авторы проекты подчеркивают, что виртуальная Вселенная создана на реальных научных знаниях. Для посещения доступны планеты Солнечной системы, тысячи ближайших звёзд с недавно открытыми экзопланетами и тысячи известных галактик.