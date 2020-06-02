Киев нашел новый предлог для невыполнения Минских соглашений

Официальный Киев продолжает искать поводы, чтобы не выполнять политическую часть Минских соглашений. У президента Украины Владимира Зеленского вернулись к старой идее Петра Порошенко - привлечь к переговорам участников Будапештского меморандума 1994 года.

Тематическую статью об этом опубликовал на сайте аналитического центра НАТО - Atlantic Council - фактический руководитель украинской делегации в Минске и по совместительству министр "по вопросам временно оккупированных территорий" Алексей Резников.

"Мы должны сейчас рассмотреть возвращение к будапештскому формату. На первых порах консультации должны проходить без участия России", - блещет идеями Резников. Он также утверждает, что "Москва отказалась от своего статуса гаранта", но при этом почему-то убежден: "будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем".

Будапештский меморандум, напомним, - это договор о гарантиях безопасности Украины в обмен на ее отказ от доставшегося после распада СССР ядерного оружия. Его подписали лидеры Украины, США, Британии и России. При этом документ не был ратифицирован парламентами стран-гарантов, а его нынешний статус не определен. Более того, ранее Киев уже неоднократно получал в Лондоне и Вашингтоне пояснения, что апелляции к забытому меморандуму при решении внутреннего украинского конфликта не интересны западным партнерам.