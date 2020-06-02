Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Киев выдвинул очередную и заведомо бесперспективную идею о том, каким образом можно урегулировать конфликт в Донбассе.

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России. По мнению Резникова, переговоры следует проводить в таком виде, поскольку Москва якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину, сообщает РИА Новости.

Что об этой "креативной идее" думают сами жители Донбасса, Резникова, разумеется, не интересует.

При этом Киев, как полагает украинский вице-премьер, не должен отказываться и от минского формата, поскольку он позволяет освобождать "удерживаемых" в Донбассе и в России лиц.

Отметим, что "Атлантический совет" является расположенной в Вашингтоне неправительственной организацией, основной задачей которой является продвижение интересов НАТО. Летом прошлого года эта американская структура с откровенно антироссийской повесткой была признана нежелательной в РФ и включена в соответствующий реестр на сайте Минюста.

Напомним, что Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.