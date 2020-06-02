Описано влияние коронавируса на кору головного мозга

У некоторых людей с положительным тестом на коронавирус, возможны изменения в коре больших полушарий головного мозга. Сопутствующим симптомом при этом чаще всего является потеря обоняния.

Как сообщает JAMA Neurology, такое влияние COVID-19 на мозг зафиксировано впервые.

Историю болезни одной из пациенток с такой особенностью описал Леттерио Полити из Клинического института "Уманитас" в Милане, а также сотрудники Неврологического института имени Карло Беста.

25-летняя работница одного из итальянских госпиталей для коронавирусных пациентов пожаловалась на потерю вкуса и обоняния, которую она ощущала уже три дня, после чего молодой женщине сделали МРТ головного мозга и рентгенографию грудной клетки.

Результаты ее рентгена легких были в норме, а вот МРТ показала усиление сигнала от белого вещества задней части прямой извилины в правом полушарии и от обонятельных луковиц. Отмечается, что у пациентки не было травм головы или чего-то, что могло спровоцировать такие изменения. Сделанный ей тест на коронавирус оказался положительным.

Через четыре недели после появления у больной кашля ей провели повторное исследование головного мозга (на тот момент ее обоняние восстановилось). В этот раз белое вещество прямых извилин выглядело нормально, и в обонятельных луковицах сигнал от него был выражен слабее.

Проведя аналогичные исследования у других пациентов с COVID-19, ученые сделали вывод, что вирус вызывает изменения белого вещества только в первые дни инфицирования, а у некоторых больных дыхательная недостаточность может появляться из-за влияния вируса на структуры мозга, входящие в его лимбическую систему.