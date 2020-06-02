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02.06.2020 19:30
Рубрика: Власть

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Антон Котяков рассказал о помощи семьям и безработным в пандемию
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая в Совфеде, рассказал о поддержке социально уязвимых категорий граждан - семей с детьми и безработных.
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Министр подчеркнул, что особое внимание уделяется семьям, где растут дети до трех лет. "Это наиболее уязвимая категория, где чаще всего работает только один родитель, второй находится в отпуске по уходу за ребенком", - заявил министр.

Фото: iStock
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Поддержка будет широкомасштабной. Так, правом на ежемесячное пособие на ребенка смогут воспользоваться 80% российских семей с первенцами до трех лет, подчеркнул министр. Около 151 млрд рублей будет направлено на эту цель в нынешнем году. За выплатами могут обратиться семьи, где средний душевой доход не превышает два прожиточных минимума на человека. А ранее такой "порог отсечения" составлял один прожиточный минимум, при этом деньги полагались только на ребенка до полутора лет.

По предложению президента семьям с детьми до трех лет также установлены допвыплаты в размере пяти тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. До этого такие средства были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал. Эти пособия могут быть назначены почти на пять млн детей, уже перечислено 36,5 млрд рублей, уточнил руководитель ведомства.

Министр также рассказал о выплатах на детей постарше - от 3 до 16 лет. Разовая выплата в 10 тыс. рублей (также по инициативе главы государства) введена на каждого ребенка указанного возраста. Такие возмещения на фоне пандемии уже получили семьи, воспитывающие 15 млн детей. Сумма выплат составила 150 млрд рублей, сообщил Котяков. Он подчеркнул, что "впервые такое количество граждан получили выплаты одномоментно".

Фото: iStock
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Говоря о ситуации на рынке труда, министр заявил, что около 2,3 млн человек были уволены в РФ начиная с 1 апреля, приняты на работу - 1,9 млн человек. На десять вакансий приходятся 18 соискателей, ситуация напряженная. Однако на портале "Работа в России" теперь можно выбрать из 1 млн 150 тысяч вакансий, рассказал министр. А для тех, у кого с поиском сложности, с 1 мая задним числом в разы увеличивается размер пособия по безработице - теперь оно будет в диапазоне от 4500 рублей до 12 130 рублей.

Министерство, заявил Котяков, предлагает продлить срок выплаты пособий по безработице дополнительно на три месяца, если гражданин не трудоустроится в трехмесячный срок (эта идея уже поддержана Владимиром Путиным). Кроме того, он согласился с сенаторами по поводу необходимости трансформировать службы занятости.

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