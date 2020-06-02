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Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

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    02.06.2020, 11:58
Текст:   Козьма Лоханкин

Исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс заявил, что не вернётся к этой роли: появление в этом образе в фильме "Мстители: Финал" стало последним.

В эфире программы The Graham Norton Show он заявил, что история супергероя в Кинематографической вселенной Marvel "эмоционально подошла к финалу".

"Это было круто и завершилось на таком пике, что, на мой взгляд, было бы рискованно к этому возвращаться. Это был классный опыт, и я думаю, лучше его таким и оставить", - приводит слова Эванса The Independent.

Сценаристы "Мстителей" Кристофер Маркус и Стивен МакФили солидарны с Эвансом, считая, что возвращение Капитана испортило бы впечатление от концовки их истории.

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