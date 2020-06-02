"Кулибин" облюбовал себе место в Нижегородской области

Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа под названием "Кулибин" запущена 25 мая в городе Дзержинск Нижегородской области. Она стала 27-й по счету ОЭЗ на территории Российской Федерации, созданной в соответствии с профильным законом №116-ФЗ, принятым в 2005 году.

С учетом трех специальных территорий в Калининградской и Магаданской областях и в Крыму зона в Дзержинске стала юбилейной, 30-й, в списке действующих "льготных" резиденций для бизнеса. В честь своеобразного юбилея не лишним будет вспомнить, с чего в России начиналась история особых экономических зон.

"Кулибин" поможет промышленникам

В соответствии с принятым 15 лет назад федеральным законом, сегодня в России работают особые экономические зоны четырех типов: промышленные, туристические, технологические и портовые (логистические). ОЭЗ на территории России создаются для стимулирования развития предприятий, работающих в стратегических для страны отраслях, и для привлечения инвестиций в регионы, имеющие высокий потенциал развития. В ОЭЗ устанавливается специальный административный и таможенный режимы, создается вся необходимая инфраструктура и, что должно особенно интересовать собственников и инвесторов резидентов особых зон, вводится особая налоговая политика. Чаще всего это означает снижение ставок налога на прибыль и социальных взносов, а также освобождение от некоторых других видов налогов на несколько лет.

Зона "Кулибин", как понятно из ее названия, стала особой промышленно-производственной территорией, иначе - технопарком. Общая ее площадь превысит 72 гектара. Для компаний, которые откроются или переедут в Дзержинск, налоговые ставки на прибыль в первые пять лет будут снижены с 20% до 2%, в последующие пять лет - до 5%, в дальнейшем они сохранятся на уровне 14,5%.

Обнулят резидентам "Кулибина" имущественный, земельный и транспортный налоги. Приоритетным направлением деятельности ОЭЗ станет химия и фармацевтическое производство. В правительстве Нижегородской области планируют привлечь не менее 15 профильных компаний, с тремя из них соглашения уже заключены. Управляющей компанией "Кулибина" стала Корпорация развития региона.

С чего все начиналось?

Особые экономические зоны стали появляться в мире в начале 1970-х годов. Рассчитывая на существенный рост иностранных инвестиций, несколько стран азиатского региона (прежде всего, Южная Корея и ОАЭ) ввели на своей территории зоны с особым налоговым режимом и упрощенной регистрацией новых предприятий. Результаты не заставили себя ждать - совсем скоро "пионеров" особых экономических режимов в странах Запада стали называть не иначе как "азиатскими тиграми": скачок в экономике этих государств сравнить можно было только с прыжками этих мощных хищников. В следующие десятилетия зоны с особыми налоговыми и административными условиями стали появляться не только в странах с развивающейся экономикой, но и во вполне успешных Западной Европе и США. Там решались локальные задачи повышения инвестиционной привлекательности отдельных регионов.

Постепенно особые экономические зоны стали вполне распространенным явлением. И когда после распада СССР перед российскими регионами остро встал вопрос наполнения местных бюджетов, многие молодые губернаторы задумались о реализации проектов ОЭЗ для привлечения внутренних и зарубежных инвестиций. Первой "ласточкой" стала зона экономического благоприятствования "Ингушетия" (ЗЭБИ), созданная в 1994 году. Залогом успешной реализации проекта стала политическая воля тогдашнего руководства северокавказской республики в лице Руслана Аушева в сочетании с фундаментальным экономическим обоснованием, изложенным в концепции ОЭЗ за авторством Михаила Гуцериева. Сегодня он входит в число самых известных бизнесменов России, а в начале 90-х годов, хоть и был уже влиятельным на Северном Кавказе предпринимателем, тем не менее он много времени уделял и академической работе, готовясь к защите диссертации как раз по особым экономическим зонам. Кстати, степень доктора экономических наук он получил в 1998 году в РЭА им. Плеханова как раз по этой теме, дополнив свои теоретические изыскания практическими результатами реализации проекта ОЭЗ в Ингушетии.

В соответствии с постановлением Правительства РФ Зона экономического благоприятствования "Ингушетия" получила право возврата в бюджет республики уплаченных в федеральный бюджет налогов, которые за период с 1994 по 1997 годы составили 1 миллиард 388 миллионов деноминированных рублей (данные предоставлены Федеральной налоговой службой по Республике Ингушетия).

В масштабах страны, даже с учетом финансовых потрясений начала 1990-х годов, это были не самые значительные средства, но для Ингушетии являлись существенным финансовым капиталом для стабилизации экономического положения в республике.

К 1997 году стало ясно, что ЗЭБИ во многом выполнила свою социальную и экономическую задачу. Общий объем инвестиций в экономику молодой республики составил более 200 млн долларов. ЗЭБИ стала для экономистов реальным примером того, как льготный режим администрирования и налогообложения может работать в российских условиях и какие особенности его функционирования стоит учитывать при создании новых ОЭЗ. А факт открытия новых особых экономических зон в условиях сложной эпидемиологической ситуации убедительно свидетельствует о вере чиновников в позитивную роль этого механизма для обеспечения экономического роста.