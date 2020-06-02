Любителей онлайн-покупок предупредили о новых схемах мошенничества

Эксперты предупредили о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках. Для привлечения внимания мошенники часто выставляют привлекательные товары, но оплатить их на сайте оказывается невозможно. "Продавец" ссылается на технический сбой и присылает ссылку на оплату от службы поддержки. Переход отправляет на вредоносный ресурс, который заражает гаджеты вирусом или крадет данные банковской карты.

"Товары по очень низким ценам, тоже часто являются способом выманить деньги у покупателей. Особенно, если для связи указана только почта или номер телефона с уточнением, что общаться готовы лишь через мессенджер. После оплаты клиенту приходит ссылка на поддельный сайт сервиса доставки. При этом самого товара человек не получает, а деньги уходят на карту мошенникам", - со ссылкой на экспертов пишет РИА Новости.

Главный совет любителям интернет-магазинов - внимательно смотреть на сайты: если что-то вызывает сомнения, лучше ничего не покупать. Не лишним будет и звонок по телефону горячей линии компании-производителя товаров или магазина, чтобы задать вопросы об интернет-ресурсе.