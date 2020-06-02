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02.06.2020 03:43
Рубрика: Экономика

Любителей онлайн-покупок предупредили о новых схемах мошенничества

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты предупредили о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках. Для привлечения внимания мошенники часто выставляют привлекательные товары, но оплатить их на сайте оказывается невозможно. "Продавец" ссылается на технический сбой и присылает ссылку на оплату от службы поддержки. Переход отправляет на вредоносный ресурс, который заражает гаджеты вирусом или крадет данные банковской карты.

Фото: Артем Житенев/ РИА Новости
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"Товары по очень низким ценам, тоже часто являются способом выманить деньги у покупателей. Особенно, если для связи указана только почта или номер телефона с уточнением, что общаться готовы лишь через мессенджер. После оплаты клиенту приходит ссылка на поддельный сайт сервиса доставки. При этом самого товара человек не получает, а деньги уходят на карту мошенникам", - со ссылкой на экспертов пишет РИА Новости.

Главный совет любителям интернет-магазинов - внимательно смотреть на сайты: если что-то вызывает сомнения, лучше ничего не покупать. Не лишним будет и звонок по телефону горячей линии компании-производителя товаров или магазина, чтобы задать вопросы об интернет-ресурсе.

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