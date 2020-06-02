Лукашенко рассказали о градостроительных проектах в Минске

Комплексно оценить реализацию градостроительных проектов в белорусской столице и дать оценку общей ситуации в городе предложил Александр Лукашенко во время диалога с главой Минского исполнительного комитета Анатолием Сиваком, передает пресс-служба главы государства.

Прежде всего, президент сделал акцент на ходе строительства многофункционального жилого комплекса в центре Минска. Как докладывают главе государства, работы ведутся по графику, однако он поинтересовался, какие существуют проблемы. А главное, добавил Лукашенко, его "волнует строительство общественных зданий: финансового центра, торгово-развлекательного комплекса. И укладываемся ли мы в сроки строительства?" - обозначил тему беседы белорусский лидер.

Еще одна тема повестки встречи, сообщают новостные источники, касалась возможного строительства многофункциональной клинической больницы. "Может быть, переформатируем вообще систему здравоохранения в столице, хотя сегодня не до этого. Но, тем не менее, перспективу мы должны видеть", - резонно заметил президент.

Он поинтересовался у градоначальника и ситуацией в городе в целом накануне избирательной кампании, отметив, что столица - чистый, уютный, удобный и красивый город, где есть возможность для семейных прогулок с детьми, разнообразных занятий физкультурой и спортом "Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить", - резюмировал Лукашенко.