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Рубрика: Спорт

Уральское пополнение

"Магнитка" подписала двух экс-хоккеистов СКА
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 118(8172)
Клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают комплектовать составы на следующий сезон.

Накануне магнитогорский "Металлург" подписал контракты сразу с двумя бывшими нападающими питерского СКА, Максимом Карповым и Ильей Каблуковым. С первым соглашение оформлено на два года, со вторым - на год.

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Ранее оба игрока в результате обмена из СКА перешли в хабаровский "Амур", но затем клуб расторг контракты с игроками.

В минувшем сезоне 32-летний Каблуков провел за СКА 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности +5. В плей-офф Каблуков на лед не выходил. 28-летний Карпов отыграл в "регулярке" 54 встречи, набрав 15 (8+7) очков при показателе полезности +9. В плей-офф хоккеист провел три матча, но без очков за результативность.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Металлург" Магнитогорск Спортивные организации Хоккейные клубы "Амур" Спортивные организации Хоккейные клубы СКА

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