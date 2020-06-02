"Магнитка" подписала двух экс-хоккеистов СКА

Клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают комплектовать составы на следующий сезон.

Накануне магнитогорский "Металлург" подписал контракты сразу с двумя бывшими нападающими питерского СКА, Максимом Карповым и Ильей Каблуковым. С первым соглашение оформлено на два года, со вторым - на год.

Ранее оба игрока в результате обмена из СКА перешли в хабаровский "Амур", но затем клуб расторг контракты с игроками.

В минувшем сезоне 32-летний Каблуков провел за СКА 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности +5. В плей-офф Каблуков на лед не выходил. 28-летний Карпов отыграл в "регулярке" 54 встречи, набрав 15 (8+7) очков при показателе полезности +9. В плей-офф хоккеист провел три матча, но без очков за результативность.