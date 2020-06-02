Мантуров: Магазины закупили товаров на несколько месяцев вперед

Российские торговые сети обеспечили себя запасами товаров, по некоторым позициям этих резервов хватит на четыре месяца работы. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает РИА Новости. Однако по мере снижения потребительского спроса объемы запасов будут сокращаться, добавил министр.

"Если мы говорим, например, про продукты питания - вы помните, что в течение десяти дней в середине марта сметалось все, но при этом наша система торговли выдержала это испытание, - пояснил Денис Мантуров. - Если мы изначально предполагали, что традиционные складские запасы в логистических центрах будут обеспечены на 21 день и этого хватит, то эти 21 день улетучились практически за два дня, поэтому мы тут же перешли на формат 60-дневных запасов".

По данным информационного центра Минпромторга, магазины постоянно пополняют склады мясной продукцией, овощами и другими товарами с коротким сроком хранения.

Запасов товаров длительного хранения компаниям хватит на два - четыре месяца торговли, оценивают в ведомстве. По мнению министра, такая ситуация приводит к дополнительной нагрузке на оборотные средства компаний. В то же время изменилось и поведение покупателей - они стали приходить в магазины реже, но за каждый визит приобретать товаров на большую сумму.