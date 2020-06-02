Новости

Тюменские врачи спасли две жизни за одну операцию 09:27
В Бурятии опровергли данные о недопуске пар без штампа на турбазы 09:27
Московские врачи вылечили от коронавируса более 88 тысяч человек 09:26
В Перми турагент обманывала клиентов от лица умершего руководителя 09:26
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России 09:21
Московские студии анимации примут участие в международном онлайн-кинорынке MIFA 09:13
Мантуров: Магазины закупили товаров на несколько месяцев вперед 09:10
Москвичку будут судить за фейки про погибших от COVID-19 в обсерваторе 09:08
Правда ли, что моторное масло в жестяных банках не подделывают 09:05
В Одинцово задержали мужчину с 1 кг героина 09:03
В Приамурье более 40 медиков заразились COVID-19 09:00
Сбербанк в Москве одобрил кредиты под 2% на 1,7 миллиарда рублей 09:00
Минобороны отобрало 50 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19 08:46
Регионы могут вернуть расходы на создание промплощадок 08:38
Lexus показал, каким будет новый седан IS 08:28
В Сингапуре семерых иностранцев накажут за нарушение режима изоляции 08:27
АвтоВАЗ рассказал о самой экспортируемой Lada 08:01
В Приморье арестовано имущество осужденного экс-мэра Дальнегорска 07:53
Профессор назвал снижающие риск развития диабета углеводы 07:52
Сахалинским рыбодобытчикам возместят затраты на обсервацию 07:25
Мэр Нью-Йорка продлил комендантский час 07:18
В Сирии русский язык захотели выучить 20 тысяч школьников 07:10
В США впервые за 25 лет из-за беспорядков закрыли федеральные тюрьмы 07:00
Полиция Японии оценила ущерб от "корона-мошенничества" 06:36
Президент Венесуэлы объявил о предстоящем визите в Иран 06:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
02.06.2020 09:10
Рубрика: Экономика

Мантуров: Магазины закупили товаров на несколько месяцев вперед

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Российские торговые сети обеспечили себя запасами товаров, по некоторым позициям этих резервов хватит на четыре месяца работы. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает РИА Новости. Однако по мере снижения потребительского спроса объемы запасов будут сокращаться, добавил министр.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Глава Минпромторга предложил сформировать резерв масок, тестов и лекарств

"Если мы говорим, например, про продукты питания - вы помните, что в течение десяти дней в середине марта сметалось все, но при этом наша система торговли выдержала это испытание, - пояснил Денис Мантуров. - Если мы изначально предполагали, что традиционные складские запасы в логистических центрах будут обеспечены на 21 день и этого хватит, то эти 21 день улетучились практически за два дня, поэтому мы тут же перешли на формат 60-дневных запасов".

По данным информационного центра Минпромторга, магазины постоянно пополняют склады мясной продукцией, овощами и другими товарами с коротким сроком хранения.

Запасов товаров длительного хранения компаниям хватит на два - четыре месяца торговли, оценивают в ведомстве. По мнению министра, такая ситуация приводит к дополнительной нагрузке на оборотные средства компаний. В то же время изменилось и поведение покупателей - они стали приходить в магазины реже, но за каждый визит приобретать товаров на большую сумму.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции
Минобороны отобрало 50 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19
Способное достроить "Северный поток-2" судно сменило владельца
В "Росатоме" рассказали о новом методе борьбы с коронавирусом
В Подмосковье 3 июня откроют салоны красоты и сауны площадью до 400 кв.м.
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии