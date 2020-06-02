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02.06.2020 16:18
Рубрика: Власть

Медведев: 40% сотрудников готовы остаться на удаленке и после пандемии

Текст: Айсель Герейханова

По данным опроса "Единой России" в регионах, 40% сотрудников готовы работать "на удаленке" после пандемии коронавируса. Почти четверть опрошенных (23%) также признались, что сталкивались с нарушением своих трудовых прав в период пандемии. Об этом председатель партии Дмитрий Медведев рассказал на специальном партийном совещании, посвященном изменениям в трудовом законодательстве. Опрос провели общественные приемные Единой России. Исследование охватило более 17 тысяч человек в 77 регионах России.

Фото: Сергей Куксин
Удаленная работа получит тот же режим и правила оплаты, что и обычная

"Неотрегулированные отношения в сфере дистанционной занятости не дают возможности работодателям, сотрудникам и профсоюзами гибко выстраивать взаимодействие. А это особенно важно в текущих экономических условиях. Наша задача - системно переработать существующие в законе нормы, сделать их понятными для применения, разрешить совмещение работы в офисе и удаленно", - подчеркнул Медведев. По его мнению, дистанционный формат занятости будут востребован и после окончания пандемии коронавируса, поэтому необходимо как можно быстрее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие эту сферу.

По его поручению, фракция "Единой России" в Госдуме уже подготовила пакет поправок, которые касаются выплаты зарплаты при переводе на удаленную работу, продолжительности рабочего дня, электронного документооборота. Ожидается, что документ может быть принят Госдумой уже в весеннюю сессию.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Охрана труда Партии "Единая Россия" Трудовое законодательство

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