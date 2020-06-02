Капитан и лидер "Барселоны" Лионель Месси уже не сможет уйти из "Барселоны" бесплатно этим летом.

В контракте аргентинца с клубом была опция, при активации которой он мог покинуть команду на правах свободного агента. Действие данного пункта прекратилось на днях, информируют ведущие мировые агентства.

В 2017 году Месси продлил соглашение с "Барселоной" до лета 2021 года. В договоре была опция о возможном уходе бесплатно этим летом, если до июня футболист выскажет руководству клуба такое желание.

К слову, недавно Месси признался в интервью, что он был близок к переходу в другую команду в 2016 году. Но теперь, по словам Лионеля, он хочет завершить карьеру в "Барселоне". Ранее сообщалось об интересе к нему из Италии, а также "Манчестер Сити", за который выступает лучший друг Месси - его партнер по сборной Серхио Агуэро.