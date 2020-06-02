Международные полеты могут быть возобновлены до сентября - мнение

Возможность возобновления международных полетов российских авиакомпаний в августе-сентябре допустил генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. По его мнению, процесс будет поэтапным, первые рейсы могут отправиться в страны СНГ и Грузию.

"В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты", - сказал Сергей Скуратов в интервью РБК.

Международные рейсы были приостановлены после 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Авиакомпании выполняют только отдельные вылеты для вывоза россиян, желающих вернуться домой из-за рубежа, а также грузовые, гуманитарные, почтовые, санитарные и перегоночные. Это все сказалось на загрузке предприятий в отрасли. По данным Сергея Скуратова, сейчас у тех же "Уральских авиалиний" из имеющихся 48 самолетов никак не задействованы 23 борта.