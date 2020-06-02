Министр просвещения рассказал, как пройдет всероссийский выпускной

27 июня пройдет всероссийский "Выпускной вечер" для выпускников школ. О том, как это будет, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

- Выпускной бал - прекрасная традиция, мы обязаны сохранить ее для ребят. 27 июня проведем федеральный "Выпускной вечер" в онлайн-формате, который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока, - рассказал Сергей Кравцов. - Будет большая программа.

По его словам, у выпускников будет возможность посмотреть концерт, поучаствовать в розыгрыше призов. И, не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи. Будут прямые включения из самых разных уголков России.

При этом в министерстве просвещения подчеркнули: в регионах, вышедших к 27 июня на третий этап снятия ограничений, могут пройти и очные выпускные вечера. В строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

- К сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. Оценив ситуацию, мы рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а уже после окончания ЕГЭ или, может, чуть позже отпраздновать выпускные в традиционном формате, - рассказал Сергей Кравцов. - Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем.

Данные рекомендации будут направлены во все регионы страны, подчеркнули в Минпросвещения. В этом году около 700 тысяч школьников оканчивают 11-е классы.