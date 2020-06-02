Минюст намерен прописать условия для вступления в брак раньше 18 лет

"В настоящее время закон не содержит четких критериев и условий, позволяющих лицам достигшим 16 лет, но не достигшим совершеннолетия вступать в брак, - пояснил "РГ" адвокат Илья Прокофьев. - Очевидно, что в Семейном кодексе следовало бы установить конкретный перечень условий, позволяющий вступать в брак лицам, достигшим 16-летнего возраста".

В свою очередь, адвокат Елена Овчинникова напоминает, что регионами может быть определен порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено и до достижения возраста 16 лет.

"На сегодняшний день почти 30 субъектов федерации приняли законы, регулирующие снижение брачного возраста, в исключительных случая, до 14 лет, - сказала она "РГ". - Решение о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему возраста 16 лет, например, в Московской области принимается членом Правительства Московской области, уполномоченным Губернатором Московской области, и оформляется его распоряжением исполнительным органом субъекта РФ на основании письменного заявления несовершеннолетнего, его родителей. Когда есть разногласия между родителями и гражданином, желающим вступить в брак, заявление о разрешении на вступление в брак рассматривается с согласия органа опеки и попечительства по месту его жительства".

По ее словам, в большинстве случаев, даже при наличии разногласий между родителями несовершеннолетних и несовершеннолетними, желающими вступить в брак до своего совершеннолетия, но имеющих исключительное обстоятельство, например, беременность, например, согласие выдается.

"И это несмотря на то, что само по себе рождение ребенка в столь юном возрасте это один спорный момент, а вот получение несовершеннолетними гражданами, а, по сути, детьми, полной дееспособности - совсем другой! - заявляет Елена Овчинникова. - Юридически вступление в брак до совершеннолетия превращает по закону ребенка во взрослого самостоятельного человека. Но является ли он, ребенок, таким? И готов ли он к таким глобальным изменениям в своей жизни? Решая вопрос несовершеннолетних родителей, мы забываем о правах их будущего ребенка. Какие обязанности несовершеннолетние "дети" могут исполнять как супруги и как молодые родители? Можно ли судить о том, что в таком юном возрасте школьники 9-10 класса могут осознанно подходить к заключению брака, созданию и содержанию своей семьи и детей? Основная забота ложиться на родителей несовершеннолетних родителей. Ведь очевидно то, что школьники не могут в полной мере исполнять ни супружеские, ни родительские обязанности".

Более того, по ее словам, если верить статистике, более половины ранних браков распадается в первые годы жизни. "И на этом этапе возникают новые проблемы: алиментные обязательства несовершеннолетних родителей по отношению к своему ребенку, его воспитание и развитие. Кто будет осуществлять заботу о малолетнем ребенке?" - спрашивает она. Семейное законодательство нуждается в серьезной систематизации и выработке стратегии регулирования семейных отношений с участием несовершеннолетних в разных отраслях права, заключает адвокат.

Адвокат Виктория Данильченко заявила "РГ", что исключительные условиях, при которых можно получить разрешение на заключение брака почти везде одинаковые. Это, например, беременность, рождение ребенка, тяжелая жизненная ситуация матери, угроза жизни жениха или невесты, призыв на военную службу либо длительная командировка. Если несовершеннолетним уже есть 16, выдать разрешение на брак могут органы местного самоуправления. "Но в тех регионах, где 14-летние граждане могут пожениться, они должны получить разрешение уже не местных властей, а субъекта РФ, в частности личное разрешение его главы, - говорит она. - В некоторых регионах есть и дополнительные условия, помимо вышеперечисленных. Например, в Татарстане жених и невеста должны быть прописаны на территории республики. Во многих субъектах в законодательных актах прописано, что срок беременности должен быть не менее 22 недель, поскольку в это время прерывание ее возможно лишь по медицинским показаниям. Я считаю, к вопросу снижения возраста вступления в брак нужно подходить очень осторожно, поскольку таким образом можно спровоцировать нездоровый всплеск сексуальной активности подростков".

По ее мнению, оптимальный возраст для брака - тот, что оптимален для первой беременности - от 20 до 30 лет. "Многие подростки могут воспринять снижения границ для брака до 14 лет как призыв как началу половой жизни на законных основаниях, - полагает Виктория Данильченко. - Должна заметить, что этот возраст в последнее время и так постоянно снижается, у нас все больше мам младше 14 лет. Причем даже поженившиеся в этом возрасте подростки крайне редко сохраняют эти отношения на долгое время. Но должна признать, что отсутствие списка причин, допускающих ранние браки, на федеральном уровне привносит некоторую путаницу в спорных вопросах. Поэтому я поддерживаю идею более детально регламентировать вопросы ранних браков именно на федеральном уровне".