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02.06.2020 13:15
Рубрика: Экономика

Минтруд: 80% семей смогут получить ежемесячную поддержку

Текст: Татьяна Замахина
Правом на ежемесячное пособие на ребенка смогут воспользоваться 80% семей, проживающих в РФ. В нынешнем году на эти цели будет направлен 151 миллиард рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая в Совфеде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Котяков в своем выступлении подчеркнул, что особое внимание уделяется семьям, где растут дети до трех лет. "Это наиболее уязвимая категория, где чаще всего работает только один родитель, второй находится в отпуске по уходу за ребенком", - заявил министр.

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
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С начала этого года ежемесячные выплаты на первого ребенка были продлены до достижения им возраста трех лет, напомнил Котяков. Это - одна из мер Послания президента РФ. "Теперь за пособием могут обратиться семьи, где средний душевой доход не превышает два прожиточных минимума на человека, ранее такой порог отсечения составлял один прожиточный минимум", - отметил глава Минтруда.

На данный момент получателями пособия являются 718 тысяч семей. "Всего этим правом могут воспользоваться 80% наших семей, проживающих в РФ, и в 2020 году на эти цели нами будет направлен 151 миллиард рублей", - сказал Котяков.

Министр также сообщил о ходе дополнительных выплат на фоне пандемии коронавируса. Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет допвыплаты в размере пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. До этого такие выплаты были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал.

Котяков рассказал подробности о реализации этой меры. "За апрель, май и июнь введена ежемесячная выплата по пять тысяч рублей на каждого ребенка, - напомнил он. - Эти пособия могут быть назначены почти на пять миллионов детей. Сейчас они уже выплачиваются на 3,7 миллиона детей". На данный момент перечислено 36,5 миллиардов рублей, уточнил руководитель ведомства.

Фото: iStock
Как получить выплату на детей до 3 лет

Министр также рассказал о выплатах на детей постарше - от 3 до 16 лет. Путин на совещании 11 мая заявил, что 1 июня семьям будет полагаться разовая выплата в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка указанного возраста. Разовые возмещения на фоне пандемии уже получили семьи, воспитывающие 15 миллионов детей. Сумма выплат составила 150 млрд рублей, сообщил Котяков. Он подчеркнул, что "впервые такое количество граждан получили выплаты одномоментно".

Котяков уточнил, что всего на выплаты претендуют семьи, воспитывающие 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет.

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