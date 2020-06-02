Мюнхен запретил символы Холокоста в протестных выступлениях

Власти Мюнхена запретили ношение Звезда Давида и полосатых роб концлагерей на протестах против ношения защитных масок и проведения прививок от коронавируса. Лица, которые не подчинятся распоряжению, будут оштрафованы, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

Некоторые участники манифестаций при помощи знаков нацистской эпохи стремятся привлечь внимание к проблеме "обязательной вакцинации" населения от пандемии. Они опасаются, что ограничения в борьбе с коронавирусом могут, в конечном итоге, привести, к лишению людей прав и свобод.

"Использование символов Холокоста считается нарушением правил проведения собраний. Любой, у кого обнаружатся эти знаки на одежде, должен быть оштрафован", - заявил представитель полиции Мюнхена.

В Германии встревожились подменой понятий на массовых протестах против вакцинации. При этом отмечалось, что фашисты ввели "еврейскую звезду" для идентификации и маркировки евреев. Уполномоченный федерального правительства по антисемитизму Феликс Кляйн заявил, что использование желтой звезды недопустимо и в случае необходимости такие проступки будут преследоваться по закону. Непродуманными действиями манифестантов могут воспользоваться экстремисты, считает политик. "Я приветствую меры, направленные на то, чтобы положить конец противному антисемитизму", - отметил, со своей стороны, депутат бундестага от СДПГ Флориан Риттер.

Между тем в Германии усиливается движение против карантина в связи с коронавирусом. Протестные выступления не остановились даже после снятия властями части ограничений. Так, в минувшие выходные только в Баварии прошло более семидесяти выступлений.