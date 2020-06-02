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02.06.2020 18:23
Рубрика: Власть

Мосгордума внесла законопроект об удаленной работе

Текст: Татьяна Замахина
Московская городская дума предлагает закрепить в трудовом договоре условия удаленной работы. Законопроект об этом столичные законодатели внесли в Госдуму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В случае поддержки поправок в трудовом договоре может быть предусмотрена возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме. Это, согласно поправкам, закрепляется в качестве одного из дополнительных условий договора между работником и работодателем.

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Если трудовой договор предусматривает указанную возможность, то в приложении к документу должны быть прописаны условия "удаленки". Согласно законопроекту, нужно будет указать срок, в течение которого человек временно выполняет работу в дистанционной форме, либо график такого труда. Должен также быть прописан режим рабочего времени, а еще способы и средства связи работника и работодателя.

Нужно указать и порядок обеспечения работника средствами и предметами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. Либо должна быть компенсация, если предметы покупает сам сотрудник.

И наконец - прописывается порядок представления работником результатов выполненной работы и их приема работодателем.

Столичные депутаты объяснили актуальность изменений тем, что в виду пандемии коронавируса значительная часть граждан работают в дистанционной форме. "При этом работники и работодатели сталкиваются с проблемой оформления соответствующих правовых отношений", - говорится в пояснительной записке. А действующее трудовое законодательство не содержит специальных норм, регулирующих временное или частичное выполнение работником своей работы вне стационарного рабочего места.

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Инициаторы считают, что предлагаемые законопроектом предписания не утратят своей актуальности и после изменения эпидемиологической обстановки.

- Это позволит обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей, - резюмировали авторы.

Тему "удаленки" ранее подняли в "Единой России". Уже готов и ожидается к внесению в ГД законопроект о правилах такой работы. Документ находится на экспертной оценке у Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза предпринимателей и промышленников. Он предусматривает формирование отдельной главы Трудового кодекса об удаленной работе, которая в том числе будет включать и положения о дополнительном соглашении, сроках, графике и условиях дистанционной занятости.

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