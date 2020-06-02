Москвичку будут судить за фейки про погибших от COVID-19 в обсерваторе

В Москве прокуратура направила в суд очередное дело о распространении опасных коронавирусных фейков. Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, Кунцевский межрайонный прокурор Москвы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы, которая обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации.

Уголовное дело по статье 207.1 УК РФ было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.

По версии следствия, женщина, будучи модератором группы в социальной сети, разместила заведомо ложную информацию о том, что в ночное время из обсервационного центра в Крылатском вывозятся трупы людей, погибших от COVID-19.

Однако согласно информации департамента труда и социальной защиты населения Москвы, этот обсерватор предназначен для оказания карантинных услуг здоровым людям, вынужденным уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Как установило следствие, основным мотивом по размещению недостоверной информации стало увеличение числа подписчиков группы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кунцевский районный суд для рассмотрения по существу. Накануне аналогичное уголовное дело только уже в отношении 54-летнего жителя столицы было направлено в Симоновский районный суд.

Как сообщалось ранее, по требованию Генпрокуратуры, Роскомнадзор принял меры по ограничению доступа к фейковой информации, распространенной в Сети.