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02.06.2020 10:22
Рубрика: Экономика

Мурашко: В России с 1 июля стартует маркировка лекарственных препаратов

На 1 июля в России запланирован запуск системы маркировки лекарственных препаратов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Он отметил, что с этого дня россияне станут участниками наблюдения за лекарственным препаратом в "жизненном цикле после процедуры регистрации".

"Это говорит о том, что наши новые медицинские знания укрепят в том числе безопасность медицинской помощи", - добавил министр на Международном конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

Отметим, что обязательной маркировка лекарств должна быть с начала текущего года, однако в декабре 2019-го депутаты Госдумы приняли закон, в согласии с которым срок вступления в силу положений законодательства был перенесен на 1 июля.

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