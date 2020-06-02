Мурашко: В России с 1 июля стартует маркировка лекарственных препаратов

На 1 июля в России запланирован запуск системы маркировки лекарственных препаратов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что с этого дня россияне станут участниками наблюдения за лекарственным препаратом в "жизненном цикле после процедуры регистрации".

"Это говорит о том, что наши новые медицинские знания укрепят в том числе безопасность медицинской помощи", - добавил министр на Международном конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

Отметим, что обязательной маркировка лекарств должна быть с начала текущего года, однако в декабре 2019-го депутаты Госдумы приняли закон, в согласии с которым срок вступления в силу положений законодательства был перенесен на 1 июля.