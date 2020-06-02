На рынке аренды жилья резко возросло число мошенничеств

Число мошенничеств на рынке аренды квартир в столице в период самоизоляции увеличилось в разы. Об этом сообщает "Инком-недвижимость".

В агентстве отмечают, что за два месяца самоизоляции от пострадавших поступило в 5 раз больше жалоб, чем за весь предыдущий год.

Обычно мошенник размещает объявление о сдаче квартиры в наем, а в телефонном разговоре представляется сотрудником известной риелтерской компании. Информацию о не существующей на самом деле квартире и контакты хозяина он соглашается предоставить лишь после предоплаты. Обманывают и собственников жилья - лжериелторы звонят им по телефону, указанному в объявлении, и предлагают услуги по оперативному подбору нанимателей, опять же после предоплаты.