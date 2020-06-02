Назван лучший гол сборной России в истории Евро

Болельщики признали гол Романа Павлюченко в ворота Чехии на чемпионате Европы-2012 лучшим в истории нашей сборной на первенствах Европы.

В голосовании были представлены пять вариантов, среди которых оказались также два мяча Андрея Аршавина (в матчах со Швецией и Нидерландами в 2008 году), гол все того же Павлюченко Нидерландам (2008 год), а также точный удар Василия Березуцкого во встрече с англичанами в 2016 году.

В поединке с чехами Павлюченко забил последний, четвертый мяч в ворота одного из сильнейших вратарей мира Петра Чеха. Роман обыграл нескольких защитников и попал в верхний угол. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу наших футболистов. Впрочем, выйти в плей-офф они в том году так и не смогли.

Что касается лично Павлюченко, то в общей сложности он провел за национальную команду 51 матч и отличился в них 21 раз.