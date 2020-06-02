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Рубрика: Власть

Как крайняя мера

Названы условия применения Россией ядерного оружия
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 118(8172)
Россия оставляет за собой право использовать ядерный арсенал в ответ на применение против нее и союзников аналогичного оружия и других средств массового поражения. Об этом говорится в обновленных Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которые утвердил своим указом президент Владимир Путин.

Прежний документ был принят 10 лет назад и действовал до 2020 года. Многие его положения устарели. В обновленном варианте подробно прописаны военные опасности и угрозы, а также условия перехода России к применению ядерного оружия. Отдельно подчеркнуто, что госполитика носит оборонительный характер, гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности. А в случае военного конфликта - недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых условиях.

Фото: РИА Новости
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Одним из высших государственных приоритетов названо гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников.

Применение ядерного оружия рассматривается как крайняя и вынужденная мера. Решение об этом принимает президент.

Россия предпринимает все необходимые усилия, чтобы уменьшить ядерную угрозу и не допустить обострения межгосударственных отношений, которое могло бы спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.

Потенциальный противник должен понимать неотвратимость возмездия в случае агрессии против России или ее союзников. В составе Вооруженных сил есть силы и средства, способные ядерным оружием нанести ему неприемлемый ущерб в любых условиях.

В документе перечислены опасности, которые могут перерасти в военные угрозы для нашей страны. Например, если потенциальный противник наращивает на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях силы, в составе которых есть средства доставки ядерного оружия. Другая опасность - если государства, которые считают Россию потенциальным противником, развертывают системы и средства противоракетной обороны, ракеты средней и меньшей дальности, высокоточное неядерное и гиперзвуковое оружие, ударные беспилотники, оружие направленной энергии.

Потенциальный противник должен понимать неотвратимость возмездия в случае агрессии против России

Кроме того, в военную угрозу могут превратиться и такие действия, как создание и размещение в космосе средств ПРО и ударных систем; наличие у государств оружия массового поражения, которое может быть применено против России или ее союзников; неконтролируемое распространение ядерного оружия; размещение на территориях неядерных стран ядерного оружия.

Россия может использовать ядерное оружие в качестве ответного удара, причем как в случае получения достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих нашу страну или ее союзников, так и если было применено оружие массового поражения. А еще - при агрессии с применением обычного оружия, если под угрозу поставлено само существование государства. Ядерный удар допустим и при воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых сорвет ответные действия.

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