Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов попали в десятку лучших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА) по версии американского телеканала CBS Sports.

Емельяненко, который считается одним из сильнейших тяжеловесов, четыре раза побеждал в чемпионате Pride и уже возглавлял рейтинг CBS Sports в своей весовой категории. На этот раз 43-летний россиянин занял четвертое место. Сейчас Федор выступает в Bellator. Последний бой он провел в декабре прошлого года, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Куинтоном Джексоном.

Чемпион самого крупного и популярного промоушена - Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - Хабиб Нурмагомедов расположился на шестой строчке рейтинга. На его счету 28 побед и ни одного поражения. Свой пояс в легком весе Нурмагомедов завоевал в апреле 2018 года, единогласным решением победив Эла Яквинту, и дважды защитил титул в боях против Конора Макгрегора и Дастина Порье. На очереди - Джастин Гэтжи, который в претендентском поединке оказался сильнее Тони Фергюсона.

Лучшим в истории телеканал CBS Sports признал бывшего чемпиона UFC Джона Джонса, второе место занял Андерсон Силва, третье - Жорж Сен-Пьер.