Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории.

Во главе рейтинга, опубликованного на официальном сайте промоушена, по-прежнему находится Джон Джонс, несмотря на то, что ранее он отказался от чемпионского пояса в полутяжелом весе.

Список покинул завершивший карьеру Генри Сехудо. Так что все остальные боксеры поднялись на одну строчку. Топ-10 выглядит следующим образом: Джонс, Нурмагомедов, Стипе Миочич, Исраель Адесанья, Даниэль Кормье, Камару Усман, Александр Волкановски, Конор Макгрегор, Макс Холлоуэй и Джастин Гэджи.

Напомним, что накануне свой рейтинг лучших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА) представил телеканал CBS Sports. Джону Джонсу также отдали первое место. Нурмагомедов занял шестую строчку. А Федор Емельяненко - четвертую.