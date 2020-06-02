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Рубрика: Спорт

Хабиба не сдвинешь

Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 118(8172)
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории.

Во главе рейтинга, опубликованного на официальном сайте промоушена, по-прежнему находится Джон Джонс, несмотря на то, что ранее он отказался от чемпионского пояса в полутяжелом весе.

Нурмагомедов уступил Емельяненко в рейтинге сильнейших бойцов ММА

Список покинул завершивший карьеру Генри Сехудо. Так что все остальные боксеры поднялись на одну строчку. Топ-10 выглядит следующим образом: Джонс, Нурмагомедов, Стипе Миочич, Исраель Адесанья, Даниэль Кормье, Камару Усман, Александр Волкановски, Конор Макгрегор, Макс Холлоуэй и Джастин Гэджи.

Напомним, что накануне свой рейтинг лучших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА) представил телеканал CBS Sports. Джону Джонсу также отдали первое место. Нурмагомедов занял шестую строчку. А Федор Емельяненко - четвертую.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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