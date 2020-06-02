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02.06.2020 17:33
Рубрика: Культура

Ольга Любимова: Чтобы возобновить работу музеев, нужно полтора месяца

Текст: Инга Бугулова
Министр культуры Ольга Любимова внесла ясность в сроки открытия культурных учреждений после пандемии. Так, музеи готовы будут впустить первых посетителей в середине июля, а театры - в сентябре. Выход из карантина будет происходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

- Для того, чтобы музей запустился, нам нужно сейчас полтора месяца. Мы немного повременим с групповыми экскурсиями и сфокусируемся на приеме индивидуальных посетителей, - подчеркнула она, выступая на брифинге в правительстве.

Фото: iStock
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Министр обратила внимание, что прежде, чем открыть выставочные залы, необходимо продезинфицировать все помещения, сделать зонирование пространства (так как один посетитель должен находиться на расстоянии 20 квадратных метров от другого), расставить санитайзеры в каждом зале и организовать потоки туристов так, чтобы было возможным соблюдать дистанцию.

- Немного другая ситуация в театрах, но здесь проще, так как лето - пора отпусков у артистов. Последние пункты касательно театров Роспотребнадзор продиктует нам в августе. Сейчас мы точно понимаем, что будет индивидуальная форма рассадки. Это обеспокоило и дирекцию театров, и будущих посетителей, но пары или семьи, приходящие вместе, могут находится рядом друг с другом, - отметила Ольга Любимова.

По ее словам, сейчас театры прорабатывают репертуар - "нам нужно понять с каких спектаклей и афиш мы стартуем с сентябре". Репетиции начнутся в августе.

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