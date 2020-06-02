Опубликовано расписание телеуроков на июнь

Учебный год завершился, но выпускники одиннадцатых классов продолжают готовиться к ЕГЭ. В помощь ребятам Триколор и Общественное телевидение России продолжают показывать телеуроки "Моя школа в online". Каждое занятие длится по 30 минут. Их ведут лучшие педагоги.

На ОТР образовательное вещание идет каждый день с 09:00 до 12:00. На Триколоре видеоуроки идут, как правило, дольше. Они доступны через спутник под номером 408 в списке каналов, или в бесплатном приложении "Триколор Кино и ТВ" на смартфонах, "умных" телевизорах, планшетах. "Российская газета" публикует расписание телеуроков на ближайшие дни. Как колледжи будут принимать абитуриентов в 2020 году