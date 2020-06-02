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Дома будут строить быстрее - правительство намерено устранить излишние требования в строительной отрасли и ускорить ее цифровизацию, а часть национальных стандартов станет рекомендательной.
На помощь с заменой лифтовмогут выделить из бюджета 1,5 млрд рублей. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС На помощь с заменой лифтовмогут выделить из бюджета 1,5 млрд рублей. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
На помощь с заменой лифтовмогут выделить из бюджета 1,5 млрд рублей. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

"Множество согласований затягивает получение разрешений, документации, ввода объектов в эксплуатацию. Если эти требования сделают рекомендательными, это ускорит объемы строительства", - считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

100 миллиардов рублей составит сумма госгарантий по кредитам для организаций ЖКХ

К работе в стройотрасли планируется привлекать самозанятых граждан, в том числе и граждан СНГ. Это могут быть плиточники, каменщики, сантехники, сварщики. Гражданам это позволит найти работу, застройщику - сэкономить.

В ЕР предлагают снизить максимально допустимую долю расходов на ЖКХ

Организациям ЖКХ будут субсидировать ставки по кредитам и предоставлять госгарантии. На замену лифтов, согласно одной из последних версий проекта Общенационального плана действий, может быть выделено из бюджета около 750 млн рублей в 2020 году и столько же в 2021-м.

Экономика ЖКХ

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