Дома будут строить быстрее - правительство намерено устранить излишние требования в строительной отрасли и ускорить ее цифровизацию, а часть национальных стандартов станет рекомендательной.

На помощь с заменой лифтовмогут выделить из бюджета 1,5 млрд рублей. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

"Множество согласований затягивает получение разрешений, документации, ввода объектов в эксплуатацию. Если эти требования сделают рекомендательными, это ускорит объемы строительства", - считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

100 миллиардов рублей составит сумма госгарантий по кредитам для организаций ЖКХ

К работе в стройотрасли планируется привлекать самозанятых граждан, в том числе и граждан СНГ. Это могут быть плиточники, каменщики, сантехники, сварщики. Гражданам это позволит найти работу, застройщику - сэкономить.

Организациям ЖКХ будут субсидировать ставки по кредитам и предоставлять госгарантии. На замену лифтов, согласно одной из последних версий проекта Общенационального плана действий, может быть выделено из бюджета около 750 млн рублей в 2020 году и столько же в 2021-м.