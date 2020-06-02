Памфилова рассказала о мерах безопасности при голосовании по Конституции

В марте, напомнила глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия была вынуждена приостановить ряд подготовительных мероприятий, которые были привязаны к ранее объявленной дате - 22 апреля. Например, прекратить прием заявлений по системе "Мобильный избиратель". Однако работа не останавливалась даже в условиях режима самоизоляции.

Кроме того, Центризбиркома изучил опыт ряда стран, где в последние месяцы прошли локальные или всеобщие выборы. Совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации, которые позволят сделать голосование максимально безопасным. Многие меры установлены с запасом, например, дистанция между людьми на участках будет не полтора, а два метра.

"В целях обеспечения безопасности все члены избирательных комиссий и все наблюдатели будут обеспечены масками, то же касается представителей СМИ, которые придут на участки", - сказала Памфилова. "Мы будем выдавать маски, перчатки, санитайзеры, мы всем будем выдавать одноразовые маски, обязвтельно будет осуществляться бесконтактный контроль температуры", - добавила глава ЦИК.

Если у кого-то из голосующих температура окажется повышенной, он сможет проголосовать в отдельном помещении, где поставят переносной ящик.

Информирование граждан и сам процесс волеизъявления будут идти максимально бесконтактным способом. По этой причине решено отказаться от подомовых обходов и голосования по почте.

Этим же принципом ЦИК будет руководствоваться при организации работы участков. В частности, граждане не будут давать паспорт в руки членам УИК, по всем вопросам, которые могут возникнуть на участке, развесят плакаты, чтобы сократить личный контакт.

"С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены​​​. Мы сделали акцент именно на этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было", - подчеркнула Памфилова.