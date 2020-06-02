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02.06.2020 11:55
Рубрика: Власть

Памфилова рассказала о мерах безопасности при голосовании по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком на заседании во вторник принял постановление о возобновлении подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. Все процедуры разработаны с учетом профилактики распространения коронавируса.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В марте, напомнила глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия была вынуждена приостановить ряд подготовительных мероприятий, которые были привязаны к ранее объявленной дате - 22 апреля. Например, прекратить прием заявлений по системе "Мобильный избиратель". Однако работа не останавливалась даже в условиях режима самоизоляции.

Кроме того, Центризбиркома изучил опыт ряда стран, где в последние месяцы прошли локальные или всеобщие выборы. Совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации, которые позволят сделать голосование максимально безопасным. Многие меры установлены с запасом, например, дистанция между людьми на участках будет не полтора, а два метра.

Фото: пресс-служба СФ
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"В целях обеспечения безопасности все члены избирательных комиссий и все наблюдатели будут обеспечены масками, то же касается представителей СМИ, которые придут на участки", - сказала Памфилова. "Мы будем выдавать маски, перчатки, санитайзеры, мы всем будем выдавать одноразовые маски, обязвтельно будет осуществляться бесконтактный контроль температуры", - добавила глава ЦИК.

Если у кого-то из голосующих температура окажется повышенной, он сможет проголосовать в отдельном помещении, где поставят переносной ящик.

Информирование граждан и сам процесс волеизъявления будут идти максимально бесконтактным способом. По этой причине решено отказаться от подомовых обходов и голосования по почте.

Этим же принципом ЦИК будет руководствоваться при организации работы участков. В частности, граждане не будут давать паспорт в руки членам УИК, по всем вопросам, которые могут возникнуть на участке, развесят плакаты, чтобы сократить личный контакт.

"С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены​​​. Мы сделали акцент именно на этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было", - подчеркнула Памфилова.

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Голосование по Конституции на дому будет бесконтактным

Текст: Галина Мисливская
Надомное голосование по поправкам в Конституцию будет проходить бесконтактным способом. О том, как планируется проводить эту процедуру, рассказала во вторник на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.

Для того, чтобы вызвать на дом членов УИК с переносным ящиком для голосования, заявление писать не потребуется - также из соображений минимизации контактов.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Каждый "надомник" получит пакет с бюллетенем, квиточком (бланком заявления), маской, перчатками, антисептической салфеткой и ручкой. Члены УИК в обязательном порядке будут выезжать по адресам в легких защитных халатах. Наблюдатели и СМИ также могут участвовать в этом процессе.

Саму процедуру глава ЦИК описала так: "Член УИК дезинфицирует дверь, звонок, ставит близко к двери ящик для голосования, на ручку двери вешает полиэтиленовый пакет, звоник в дверь и отходит на два метра. Человек открывет дверь, не выходит, с порога показывает паспорт, все удостоверяются, что это именно он, берет пакетик и уходит к себе, голосует, расписывается в квиточке. Не снимая маску и перчатки, открывает дверь, опускает бюллетень в ящик".

Если голосующий на дому не может передвигаться самостоятельно, то все действия за него совершает доверенное лицо.

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