Баскетбольный ЦСКА продолжает активную деятельность на трансферном рынке.

Расставшись с центровыми Костасом Куфосом и Кайлом Хайнсом, а также защитниками Роном Бэйкером и Михаилом Кулагиным, армейцы подписали первого новичка. Им стал 25-летний центровой сборной Сербии Никола Милутинов, отыгравший последние пять сезонов в греческом "Олимпиакосе".

Если судить по статистическим показателям, ЦСКА получил элитного игрока. "Выступая в отличной команде и под руководством классных тренеров, Никола продемонстрировал, что является одним из лучших "больших" на континенте. В ходе нашего разговора он отметил, что обладает высочайшей мотивацией защищать цвета ЦСКА, доказать это нашим болельщикам", - подчеркнул наставник армейцев Димитрис Итудис, слова которого приводит официальный сайт клуба.