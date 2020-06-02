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Текст:   Игорь Зубков 
11:48 02.06.2020

Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки будет снижен

Минфин внес в правительство проект постановления о снижении минимального первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Снижение коснется как давно действующих программ "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", так и запущенной в апреле программы "Льготная ипотека под 6,5% годовых".

Это должно расширить круг заемщиков, которые смогут воспользоваться госпрограммами.

Фото: iStock
Кому банки чаще всего отказывают в ипотеке

Согласно банковским стандартам, низкорискованной ипотекой являются кредиты с первоначальным взносом от 20%: если взнос ниже, повышается риск выхода заемщика на просрочку. Однако в целом доля просрочки по ипотеке остается на безопасном уровне (1,4% на 1 апреля, тогда как по потребкредитам - 7,9%).

По условиям программы ипотеки под 6,5% годовых (некоторые банки предлагают и более низкие ставки) до 1 ноября можно взять льготный кредит на покупку жилья в новостройке, субсидирование ставки распространяется на кредиты на сумму не более 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и не более 3 млн руб. - для остальных регионов.

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