Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки будет снижен

Минфин внес в правительство проект постановления о снижении минимального первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.

Снижение коснется как давно действующих программ "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", так и запущенной в апреле программы "Льготная ипотека под 6,5% годовых".

Это должно расширить круг заемщиков, которые смогут воспользоваться госпрограммами.

Согласно банковским стандартам, низкорискованной ипотекой являются кредиты с первоначальным взносом от 20%: если взнос ниже, повышается риск выхода заемщика на просрочку. Однако в целом доля просрочки по ипотеке остается на безопасном уровне (1,4% на 1 апреля, тогда как по потребкредитам - 7,9%).

По условиям программы ипотеки под 6,5% годовых (некоторые банки предлагают и более низкие ставки) до 1 ноября можно взять льготный кредит на покупку жилья в новостройке, субсидирование ставки распространяется на кредиты на сумму не более 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и не более 3 млн руб. - для остальных регионов.