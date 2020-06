По новому КоАП смогут наказывать даже иностранцев

Проект нового КоАП расширяет перечень правонарушений против интересов России, которые могут совершаться даже за границей. Под статью попадут в том числе иностранцы-нарушители, не пересекавшие границ нашей страны.

Как объясняют эксперты, в действующем Кодексе об административных правонарушениях есть статья, наказывающая за совершенные за границей преступления, которые затрагивают интересы России. Правда, штрафуют в таком случае лишь за подкуп должностных лиц. Проект нового КоАП, обнародованный накануне министерством юстиции, значительно расширяет возможность применения санкций к иностранцам.

Теоретически заграничных персон можно будет наказывать, например, за фейки. Но, конечно, есть нюансы.

В начале мая британская газета Financial Times и американская The New York Times опубликовали статьи, обвиняющие Россию в занижении статистики смертности от коронавируса. МИД назвал информацию в статьях недостоверной и потребовал опровержения, а Роскомнадзор решил эти тексты изучить. Если выяснится, что информация действительно фейковая, доступ к сайтам изданий ограничат. Но если бы предлагаемые нормы уже действовали, российские суды могли бы выставить штрафы иностранным изданиям.

Однако почетный адвокат России Никита Филиппов считает, что на практике привлечь иностранцев к ответственности будет проблематично.

"Процедура будет крайне затруднительной, потому что, во-первых, необходимо будет соблюсти все процессуальные формальности. Во-вторых, нужно доказать вину, то есть факт распространения заведомо ложной информации, и не ошибиться в интерпретации суждения различных псевдоэкспертов", - сказал "РГ" адвокат.

По мнению эксперта, наиболее вероятно, что иностранцев в случае совершения правонарушения смогут только оштрафовать, потому как иные виды наказаний (лишение специального права, предоставленного физическому лицу или административный запрет деятельности) просто не смогут быть применены из-за неподчиненности виновных лиц органам власти России.

Как отмечает эксперт, наиболее вероятно, что иностранцев будут привлекать к ответственности за правонарушения, посягающие на общественную безопасность. Например, за финансирование подготовки, совершения или организации терактов на территории России.

По мнению другого эксперта, адвоката Станислава Дроботова, теоретически можно будет наказывать и за "производство и распространение экстремистских материалов, если они направлены против России, и за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, когда оно направлено, например, против россиян.

Если иностранная газета распространила фейк про Россию, теоретически наш суд сможет ее оштрафовать

Также эксперт отмечает, что, возможно, к ответственности смогут привлекать, например, за разглашение информации с ограниченным доступом, а также подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу либо сбыт.

"Введение такой нормы (расширение перечня правонарушений против интересов России) имеет право на жизнь, но нужно закрепить закрытый перечень составов административных правонарушений, за которые лицо может подлежать административной ответственности за пределами РФ", - отмечает Станислав Дроботов.