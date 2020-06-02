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Рубрика: В мире

Британская корона-вирус

Почему жители Альбиона стали твердыми сторонниками карантина
Текст: Ольга Дмитриева ("Российская газета", Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Европа готовится открыть туристический и курортный сезон, дабы гостеприимно встретить иностранных туристов. Впереди увлекательный шоппинг, знойные вечера на открытых террасах кафе и ресторанов, посещение музеев и театров - и опьянение вернувшейся свободой. Страшное слово "эпидемия" должно потихоньку выцвести и остаться всего лишь кошмарным сном, который со временем развеется и все мы постепенно вернемся на круги своя.

Вернемся ли? Всемирная организация здравоохранения сегодня сделала все, что было в ее силах: она предупредила население Земли об огромной вероятности второй волны эпидемии COVID-19, подчеркнув, что эта вторая волна грозит оказаться смертоноснее первой. Новая вспышка может захлестнуть планету с такой силой, сопротивление которой может стать бесполезным.

Фото: Victoria Jones/PA via AP
COVID-19 опустошил британскую казну

Что же еще более ужасного может принести вторая волна коронавируса ? И на чьи глухие уши падают предупреждения ВОЗ? В конце апреля социологическая служба Ipsos Mori обнаружила, что лишь 23 процента британцев сказали, что экономика и бизнес должны будут возобновиться, даже если вирус останется не до конца побежденным. При этом 77 процентов выступили за продление карантина. Тяжелое заболевание коронавирусом Бориса Джонсона, относительно здорового, находящегося в активном возрасте человека, вне сомнений, также произвело сильное впечатление на жителей руководимой им страны.

В мае опрос социологической службы Opinion показал, что лишь 17 процентов населения приветствуют открытие школ, 67 процентов - против. 11 процентов высказались за возрождение ресторанов и пабов, не согласились - 78 процентов. Сторонниками возобновления концертов, спортивных мероприятий и иных массовых сборищ оказались всего лишь 7 процентов, против - 84 процента.

Фото: AP
Мальчик-инвалид в Британии собрал 46 тысяч фунтов стерлингов для больницы

Выбор "жизнь - или кошелек" был дилеммой номер один все последние месяцы. Запускать экономику - или продлевать карантин? Каждая страна столкнулась с этим непростым выбором. Призыв к скорейшему открытию экономики звучал в Британии в основном из Вестминстера, при том что за стенами парламента у населения страны наблюдались противоположные настроения: британцы "голосовали" за жизнь, пусть и с временно затянутыми поясами. Затянуть пояса пришлось и ведущим компаниям Соединенного Королевства.

Сегодня к руководству страны за поддержкой обращаются такие гиганты как крупнейший британский производитель стали Tata Steel, которому требуются для выживания сотни миллионов фунтов стерлингов. Автоконцерн Jaguar Land Rover просит у правительства ссуду размером в миллиард. Опустели кошельки у британских авиаперевозчиков British Airways, Virgin Atlantic, Ryaner и EasyJet.

Британцы готовы терпеть карантин и дальше чтобы избежать второй волны пандемии

И тем не менее и несмотря ни на что, британцы в большинстве своем готовы стоически переживать карантин, если в конечном итоге это принесет полную победу над эпидемией. Многие откровенно волнуются по поводу предстоящего выхода на работу или отправки ребенка в школу. Немалая часть родителей отпускать детей на учебу категорически отказалась. Полупустыми идут сегодня городские автобусы, крайне мало пассажиров в метро, да и на улицах нет прежнего потока людей. Деловой финансовый центр Сити, где обычно яблоку негде было упасть на запруженных людьми тротуарах, сегодня выглядит городом-призраком.Провозглашенное ВОЗ предупреждение об угрозе второй, мощнейшей волны коронавируса - на руку не желающим выходить на свободу британцам. И кто бросит в них камень?

Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Королевские подданные лишись одной исключительно важной, данной им природой привилегии: отныне и до полной победы над Сovid-19 секс в Великобритании будет объявлен вне закона.
Фото: AFP/Steve Parsons
Британская королева впервые появилась на публике во время изоляции

Уже ранее в Британии штрафу подвергался секс в публичных местах. Сегодня правительство Соединенного Королевства сочло опасным делом секс двоих, если проживают эти двое не в одном и том же доме или квартире. Любой пришедший со стороны в чей-то частный дом нарушает своим появлением правила карантина. Что же касается визита с целью физической любви, то доселе виновной признавалась персона явившаяся в дом, но не сам его хозяин или хозяйка. Именно эту "постороннюю" персону наказывали штрафом. Однако согласно принятой парламентом в понедельник поправке, штрафовать будут отныне обоих - и тех, кто в доме живет и того (и ту), кто явился со стороны.

Утешает, правда, поступившая из премьерской канцелярии на Даунинг-стрит поправка, а именно: полиции не будет дозволено вторгаться в спальню и требовать штрафа от пребывающих на ложе любви.

Признаюсь, что дать свой комментарий к вышесказанному представляется автором этих строк крайне затруднительным. Речь- то, как ни крути, о вопросе деликатном. Может быть, надо подвести черту народной мудростью типа "на войне - как на войне". Но все равно что-то убедительное не получается. Эпидемия сама по себе безмерно тяжела для всех нас. Так стоит ли превращать заботу о здоровье людей в фарс? Что-то здесь придумали явно не то. При всех обстоятельствах стоило бы охранять еще и человеческое достоинство.

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